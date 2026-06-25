[헤럴드경제=신소연 기자] 월드컵 조별 리그 마지막 경기에서 고배를 마신 한국 대표팀이 고개를 숙였다. 하지만 아직 32강 진출이 좌절된 것이 아니라며 전의를 불태웠다.

한국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 0-1로 졌다.

한국 대표팀은 이날 패배로 1승 2패(승점 3)가 돼 멕시코(승점 9·3승)는 물론 남아공(승점 4·1승 1무 1패)에도 뒤져 조 3위로 내려앉았다. 이에 자력으로는 32강 오를 수 없게 됐다.

대표팀 미드필더 이강인(파리 생제르맹)은 이날 경기 후 취재진과 만나 “실력이 많이 부족했다고 생각한다”면서 “앞으로 많이 반성하고 또 발전하려고 노력해야 할 것 같다”고 말했다. 조별 리그 3경기를 모두 풀타임을 뛴 이강인은 “많은 관심을 가져주신 축구 팬분들께 너무 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 했다.

대표팀의 수비수인 이기혁(강원)은 “남아공의 역습에 잘 대처하려고 했다. 전반 중반에 저희 실수로 인해 경기가 뜻대로 잘 안 풀렸다”라며 “실점이 나온 뒤 우리가 급하게 하는 바람에 좀 더 원활한 경기가 나오지 못했다”고 돌아봤다.

이기혁은 하지만 32강 진출에 대해 강한 염원을 드러냈다. 그는 “조 3위로 32강에 진출한다면 선수들이 더 간절하게 경기에 나서야 한다”며 “이런 기회가 흔하게 오지 않는 만큼 32강에 진출하면 선수들 모두 한마음으로 뭉쳐서 경기를 잘 준비하겠다”고 말했다.

이날 스리백 수비의 센터백으로 선발 출전했지만, 후반 20분 종아리 부상으로 교체된 김민재도 “우리가 경기를 더 할 수도 못 할 수도 있지만 오늘까지만 아쉬워하고, 경기할 기회가 있을 수 있는 만큼 선수들끼리 잘 준비하자고 이야기를 나눴다”고 말했다.

그는 또 “(더운 날씨 등 외부 요인은) 변명이라고 생각한다. 선수들 모두 오늘 경기를 하면서 느낀 게 많았을 것”이라며 “다음 경기가 생기면 모든 것을 쏟아야 하는 만큼 선수 개개인들이 잘 준비할 것으로 생각됐다”고 강조했다.

오른쪽 윙백으로 나선 설영우(즈베즈다)도 “끝난 게 아니니까 다음 경기를 한다는 마음으로 (선수들끼리) 계속 준비하자고 이야기했다”고 말했다.