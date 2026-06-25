국토부 “모두의카드 9월말까지 혜택” “출퇴근 시간대 혼잡 4% 완화” “지역 특화카드, 서울시 공식요청시 검토”

[헤럴드경제=소민호 기자] 대중교통 환급 혜택을 둘러싼 국토교통부와 서울시 간 불협화음이 쉽게 봉합되지 않은 가운데 국토교통부는 ‘모두의카드’를 활용하는 것이 이득이라고 밝혔다. 서울시의 기후동행카드를 통한 환급 혜택이 6월 말로 종료될 예정이지만, 모두의카드는 9월 말까지 이어지기 때문이다.

또한 모두의카드 출퇴근 시차시간 인센티브를 적용한 이후 출퇴근 시간 혼잡 완화 효과가 있는 것으로 나타났다. 출퇴근 시간 전후 1시간대엔 이용이 약 1% 늘었고, 출퇴근 시간대인 오전 6시30분~9시와 오후 5시~7시엔 약 4% 감소했다.

25일 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 올해 1월 신개념 교통복지 카드인 모두의카드를 출시한 후 지난 4월 추경을 통해 환급 혜택을 대폭 강화한 결과 이용자가 늘고 환급혜택을 받는 사례도 확대됐다고 밝혔다.

정부는 정액제 환급 기준금액을 기존 대비 50% 이상 낮췄으며, 출퇴근 전후 시차 시간대 이용자에게는 기본형(정률제) 환급률을 30%포인트(p) 상향하는 추가 지원책도 마련했다. 출퇴근 시간 전·후 1시간은 오전 5시30분~6시30분, 9시~10시, 오후 4시~5시, 7시~8시를 지칭한다.

출퇴근 시차시간 인센티브 적용 후 추이를 보면, 출퇴근 시간 전·후 시차시간대 이용 비율은 5월 기준 약 1% 증가했다. 또 출퇴근 시간대 이용 비율은 약 4% 감소했다. 출퇴근 시간 혼잡 완화에 긍정적인 효과가 나타난 셈이다.

인센티브 증대 등에 따라 모두의카드 가입자는 지난 4월 500만명 돌파 후 6월 557만명까지 늘었다. 특히 비수도권 주민에 대한 우대 지원을 강화한 결과, 지방권 이용자가 지난해 말 125만명에서 올해 6월 171만명으로 약 46만명 증가했다.

대광위는 전국 모든 지방정부가 모두의카드에 가입해 혜택을 받고 있고, 7개 광역지방정부(경기, 인천, 부산, 광주, 경남, 울산, 세종)의 경우 모두의카드에 기반해 지역 특화카드를 운영하고 있다는 점을 강조했다. 모두의카드 환급혜택은 전국 어디서나 동일하게 적용되며, 지자체별 특화서비스의 경우 해당 지방정부 부담으로 지역 주민에게 제공된다.

이에 서울시에서 준비 중인 모두의카드 기반 지역 특화카드의 경우에는 향후 서울시가 공식 신청을 하면 특화서비스의 시스템 반영 등 정책적·기술적 검토를 거쳐 승인 여부를 결정할 계획이라는 입장을 밝혔다.

박지홍 대광위 상임위원은 “서울시에서 공식 모두의카드 기반 특화카드를 신청하지는 않은 상태”라면서 “청년연령 조정, 제대군인 포함, 수도권 광역급행철도(GTX)와 신분당선의 서울 시계 구간 적용 등의 서울시 구상이 서비스로 구현될 수 있을지 공식 요청을 받은 후 검토할 계획”이라고 설명했다.

대광위 측은 서울시의 기후동행카드 고유가 특별지원(3만원 페이백)은 6월 말로 종료되지만 모두의카드 고유가 반값 할인은 9월까지 계속되는만큼, 대중교통 이용자로서는 모두의카드를 사용하면 월 3만2000원 정도 추가 환급을 받을 수 있을 것이라고 말했다.

김용석 대광위원장은 “교통비는 국민의 일상생활과 가장 밀접한 민생 복지 영역”이라며 “모두의카드로 고물가 시대를 살아가는 국민 여러분의 지갑을 조금이나마 가볍게 해드릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다.