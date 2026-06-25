[헤럴드경제=김보영 기자] 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당하며 조 3위로 내려앉아 32강 자력 진출에 실패했다.

한국은 25일 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아공에 0-1로 패했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위 남아공은 한국(24위)을 1-0으로 꺾는 이변을 연출하며 사상 처음으로 월드컵 토너먼트에 진출했다.

이날 손흥민(LA FC)을 선발 라인업에서 뺀 한국은 킥오프 2분 만에 김민재(바이에른 뮌헨)이 헤더를 시도했지만 득점으로 연결되지 않았다. 한국은 강한 중원 압박과 빠른 스피드를 앞세운 남아공에 고전했다.

후반 시작과 함께 손흥민을 투입하며 반등을 노렸으나 답답한 경기력은 전혀 바뀌지 않았다. 오히려 전반처럼 역습에 수비가 맥없이 무너지며 선제골을 내줬고, 끝내 동점골을 넣지 못한 채 경기를 마쳤다.

홍 감독은 이번 경기에서 ‘캡틴’ 손흥민을 벤치에 앉히는 초강수를 던졌으나 전반부터 크게 밀리는 결과를 낳으면서 결과적으로 ‘악수’가 됐다는 평가가 나온다.

외신도 홍 감독의 손흥민 벤치 결정에 의문을 제기했다. ESPN은 “한국은 32강 진출에 만족한 것처럼 슈퍼스타 공격수 손흥민을 벤치에 앉히는 이례적인 결정을 내렸는데, 결국 치명적인 결과로 이어졌다”고 분석했다.

폭스 스포츠는 “월드컵 역사상 가장 놀라운 감독의 결정 중 하나”라고 꼽으며 “모든 것이 걸린 상황에서 손흥민을 벤치로 내보냈다. 팀의 핵심 선수를 잃은 것은 분명하고, 팀 사기에도 악영향을 미쳤다”고 평했다.

야후스포츠 역시 “홍명보 감독은 아시아 역사상 최고의 선수로 평가받는 손흥민을 선발 명단에서 제외했다”면서 “한국은 경기 흐름을 바꾸기 위해 손흥민을 후반 시작과 함께 투입했지만 패하고 말았다”고 전했다.

홍명보호가 조 2위 안착에 실패하면서 한국의 32강 진출 여부는 이제 다른 조 경기 결과에 달리게 됐다. 현재 한국의 성적은 승점 3, 골득실 -1이다.

12개 조의 3위 12개 팀 가운데 상위 8개 팀만 살아남는 만큼 한국은 최소 4개 팀 이상을 뒤에 둬야 32강행을 확정할 수 있다. 한국의 32강행 여부는 오는 28일 결정된다.