[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 축구에 충격패를 안긴 휴고 브로스 남아프리카공화국 감독이 경기 후 소감을 밝혔다.

브로스 감독은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 BBVA 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 한국과 경기에서 후반 18분 타펠로 마세코의 선제 결승포를 앞세워 1-0 승리했다.

2차전까지 1무1패(승점 1) 조 최하위로 탈락 위기에 놓였던 남아공은 한국(1승2패·승점 3)을 3위로 밀어내고 2위를 확보, 자력으로 32강행 티켓을 손에 넣었다.

브로스 감독은 경기 후 “좋은 경기를 펼쳤다. 전술적으로도 좋았다. 모든 선수가 자기 역할을 했다”며 “한국은 속도가 좋고 많이 뛴다. 공간을 찾으려고, 수비 뒷공간을 본다. 난 그걸 알았다. 우리는 어떻게 상대 공을 가져오고 역습할지 분석했다. 우리가 볼을 지녔을 때 그들의 공간을 활용했다”고 말했다.

그러면서 “하프타임 때 ‘지금처럼 하면 좋다’고 했다. 결국 후반에 해냈다. 오늘 경기력을 자랑스럽게 생각한다. 지난 2주간 우리에게 쏟아진 말이 많았다. 무언가를 바꿔야 한다고 했는데 결과로 답을 한 것 같다”고 강조했다.

그는 “궁극적으로 1-0일 경우 급해진다. 동점 만들려는 시급함이 있다. 그것도 알고 있었다. 포지션 잘 잡고 완벽하게 위험한 기회나 순간을 내주지 않았던 거 같다. 오늘 전술적으로 우리가 좀 더 잘한 거 같다”고 만족감을 드러냈다.