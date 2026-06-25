[헤럴드경제=채상우 기자] 첫 손주의 탄생을 기다렸던 60대 가장이 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 생명을 선물하고 하늘로 떠났다.

25일 한국장기조직기증원에 따르면 송기섭(67)씨가 이달 3일 가톨릭대 은평성모병원에서 간과 폐, 양측 안구를 각각 기증했다. 송씨는 뼈와 피부 등 인체 조직을 함께 기증해 기능적 장애를 겪는 환자 100여명의 회복을 도왔다.

송씨는 지난달 25일 갑작스러운 어지럼증을 호소하며 쓰러져 병원으로 옮겨졌고 뇌경색 진단을 받았다. 이후 수술까지 받았지만 의식을 회복하지 못한 채 뇌사 상태가 됐다. 가족들은 남을 배려하던 고인의 성품을 잘 알기에 기증을 결심했다고 한다.

아내 윤안순 씨는 “생전 남편이 연명치료를 받지 않겠다는 뜻을 밝혔고, 평소 남을 먼저 생각했던 만큼 장기기증을 통해 다른 이들 속에서 삶을 이어갈 수 있다면 남편도 기뻐할 것으로 생각했다”고 전했다.

유가족에 따르면 4남매 중 장남으로 서울에서 자란 송씨는 직장생활을 거쳐 20여년 간 화물차를 몰며 가족을 부양했다. 최근 몇 년은 일을 하면서도 아흔이 된 노모의 병간호까지 도맡았다고 한다.

송씨의 딸과 아들은 올해 각각 출산과 결혼을 앞두고 있다. 특히 송씨는 올가을 손주가 태어나면 사진을 늘 갖고 다니겠다며 손주와의 만남을 고대했다고 한다.

아내 윤씨는 남편이 손주를 만나지 못한 채 떠난 것을 안타까워하며 “여보, 이제 무거운 짐 내려놓고 훨훨 날아다녔으면 좋겠어요. 당신은 이 세상에 없어도 누군가는 당신의 일부를 품고 살아갈 테니 그걸 위안 삼아 살아갈게요. 사랑해요”라고 마지막 인사를 건넸다.