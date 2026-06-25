- 수입물품 관련 세수 통계 공표…2025년 관세 7.6조원, 부가세 53.1조원 징수 등

[헤럴드경제= 이권형기자] 지난해 수입물품에 대한 관세 징수액 등 연간 세수 통계가 공개됐다.

관세청은 수입 물품에 대해 관세청이 부과·징수하는 세금을 세목별·품목별·수입국가별로 분류한 ‘과세통계연보’를 발간해 공표했다고 25일 밝혔다.

관세통계 연보에 따르면 지난 2025년 관세청은 수입물품에 대해 총 68.9조원의 세금을 징수했다. 이는 지난해 우리나라 전체 국세 수입 373.9조원의 18.4%에 해당한다.

세목별로는 관세 7.6조원(구성비중 11.1%), 부가가치세 53.1조원(77.1%), 기타 내국세 8.1조원(11.8%)이다.

품목별(HS)로는 석유·석탄 2.5조원(HS27류, 비중 19.7%), 기계·컴퓨터 1.4조원(84류, 10.8%), 전기제품 0.9조원(85류, 6.9%), 자동차 0.7조원(5.4%), 어류 0.5조원(4.3%) 순으로 관세를 부과했다.

국가별(원산지)로는 중국 3.3조원(비중 25.8%), 중동 2.1조원(16.8%), 일본 2.0조원(15.6%), 동남아 1.3조원(9.8%), EU 1.1조원(8.9%), 미국 0.8조원(6.2%) 순이다.

관세청은 지난 2022년 7월 전년도(2021년) 결산 기준으로 작성한 세수 통계를 엮어서 ‘관세통계연보’를 최초 발간한 이후, 매년 6월마다 전년도 세수 통계를 공표해 왔으며 올해로 5번째다.

관세통계연보에 게재되는 관세청 소관 세수 통계는 국가통계포털(KOSIS)를 통해서도 조회할 수 있고, 동 포털에서 인쇄하거나 내려 받기도 할 수 있어 누구나 쉽게 이용할 수 있다.

관세청 관계자는 “관세통계연보를 국회, 재정경제부 등 관공서와 전국 주요 연구기관 및 도서관 등 150여 곳에 책자로 배포하고, 국가통계포털(KOSIS)과 수출입무역통계에도 게재할 예정”이라며, “이번 통계연보가 공공부문의 정확한 의사결정에 기준을 제시하며, 투자 등 기업의 경영활동에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.