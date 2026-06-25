[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍)가 지역사회중심재활사업의 일환으로 ‘건강지도자와 함께하는 장애인 및 돌봄가족 힐링프로그램’을 운영한다고 25일 밝혔다.

건강마을공동체 주민조직 4개 팀이 참여해 장애인 이용 시설과 장애아동 시설 등 총 6개소를 직접 방문한다. 난타 공연과 오카리나 연주, 그림 활동, 친환경 제품 만들기 등 다양한 체험 프로그램을 통해 장애인과 가족들에게 정서적 지지와 힐링의 시간을 제공한다.

프로그램은 지난 10일 예은장애인주간보호시설에서 친환경 제품 만들기 활동을 시작으로 24일 난타 공연 및 체험활동을 진행했다. 오는 11월까지 늘푸름보호작업장, 아나율장애아어린이집 등에서 총 6회 운영된다.

특히 이번 사업은 별도의 예산 투입 없이 주민들의 자발적인 재능기부로 운영된다.

장인홍 구로구청장은 “이번 사업은 주민들의 따뜻한 재능기부가 장애인과 가족들에게 큰 힘이 되는 뜻깊은 프로그램”이라며 “앞으로도 지역사회 자원을 적극 연계해 장애인의 건강과 삶의 질 향상은 물론 장애인에 대한 인식 개선에도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 구로구 느린학습자지원센터는 내달 6일까지 ‘가족과 함께 천천히 힐링체험’ 참여자를 모집한다. 경기도 민들레마을을 찾는 농촌체험과, 대부도에서 갯벌 생물을 만날 수 잇는 어촌체험으로 나뉜다.