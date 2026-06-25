최대기록인 2024년 97GW 경신…예비력 8.2GW 관리 7~8월 전기요금 누진제 완화 시행

[헤럴드경제=배문숙 기자] 올해 여름 최대 전력 수요가 8월 3주차 98.8 기가와트(GW)까지 올라 역대 최대를 기록할 것으로 전망됐다.

기후에너지환경부는 25일 오전 서울 마포구 한국중부발전 서울발전본부에서 김성환 장관 주재로 ‘전력수급 대책 회의’를 열고 ‘여름철 전력수급 전망 및 대책’을 발표했다.

기후부는 올해 여름 최대 전력 수요가 98.8GW까지 올라 지난해 8월 20일 기록한 역대 최고 기록인 97.1GW를 넘을 것으로 예상했다. 전력 수요 예측은 최근 30년 가운데 기온이 높았던 상위 10개년도와 상위 3개년도 기온 평균값과 태양광 발전 이용률 등을 반영해 이뤄진다.

이에 전력당국은 “전력 공급능력은 전년보다 2GW 증가한 107GW을 확보했다”면서 “최대전력수요가 98.8GW까지 나타나더라도 예비력은 8.2GW로 관리 가능한 수준이 될 것으로 보인다”고 설명했다.

정부는 오는 29일부터 9월 18일까지를 전력수급 대책기간으로 정하고, 전력 유관기관과 함께 비상대응 태세를 유지할 계획이다.

또 전력 유관기관은 본격적인 폭염 이전에 취약 설비를 사전에 점검하고, 노후설비를 교체하는 등 설비관리를 강화한다.폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비하여 약 8.8GW의 예비자원도 추가로 준비했다.

전력 당국은 여름철 늘어가는 전기소비에 따른 국민 부담을 완화하기 위해 7~8월에 전기요금 누진제 구간을 완화할 계획이다.

현재 적용 중인 7~8월 주택용 전력 요금 체계는 ▷‘300kWh(킬로와트시) 이하(1kWh당 120원)’ ▷‘300kWh 초과 450kWh 이하(214.6원)’ ▷‘450kWh 초과(307.3원)’의 3단계로 누진제를 적용하고 있다.

기본요금은 300kWh 이하일 때 910원이지만 300kWh를 넘으면 1600원, 450kWh를 초과하면 7300원으로 오른다. 즉 여름철 가정용 전기요금은 전력소비가 300kWh와 450kWh를 넘는지 여부에 따라서 부담이 달라지는 구조다.

또 취약계층에 대해서는 여름철 전기요금 감면 한도를 확대(최대 월 2만 원)하고, 전기요금을 미납하더라도 여름철(7~9월)에는 전기사용에 어려움이 없도록 전기를 지속적으로 제공할 예정이다.

김 장관은 “정부와 전력기관은 빈틈없는 전력수급 위기 대응체계를 구축해 국민의 평온한 일상과 기업·산업의 경제활동을 안정적으로 뒷받침해줄 것”면서 “여름철 발전현장에서 근무하는 노동자들이 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 각 기관 대표들이 세심히 살펴달라”고 당부했다.

김 장관은 이날 회의 직후 중부발전 서울발전본부의 지하 발전시설을 방문해 홍수 및 침수 대비 시스템을 확인하고 재해·재난 설비의 안정적 가동을 살폈다.