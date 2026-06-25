디지털기반 채무조정 상담 체계 확립

[헤럴드경제=정호원 기자] 신용회복위원회는 행정안전부가 주관하는 ‘2026년 인공지능정부 구현 유공’ 포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 25일 밝혔다.

시상식은 지난 24일 ‘2026 전자정부의 날’ 기념식과 함께 열린 공공AI 박람회에서 ‘2026년 상반기 지능정보화책임관(CIO) 협의회’의 일환으로 개최됐다.

이번 표창은 신복위가 정부의 인공지능·디지털플랫폼정부 구현 정책에 발맞춰 채무조정 상담 체계를 디지털 기반으로 혁신하고, 국민 편의성과 심사 정확성을 높인 성과를 인정받아 수여됐다.

신복위는 행정정보 공동이용 및 공공 마이데이터를 활용하여 채무조정 신청에 필요한 소득·재산·부양가족 정보 등을 신속하게 확인할 수 있는 체계를 구축해 고객의 서류 제출 부담을 줄이는 한편, 보다 객관적이고 정교한 상환능력 심사로 채무조정 지원의 효과성을 높였다.

또한 행정정보(46종)과 공공 마이데이터(17종)를 바탕으로 금융·고용·복지 지원에 필요한 정보를 종합적으로 확인하고 개인별 상황에 맞는 맞춤형 복합지원 서비스를 제공하고 있다.

김은경 위원장은 “앞으로도 인공지능과 데이터 기반의 디지털 혁신을 지속적으로 추진하여 국민이 체감할 수 있는 채무문제 해결 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.