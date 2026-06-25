[헤럴드경제=박연수 기자] hy가 중앙연구소 설립 50주년을 맞아 ‘제19회 국제학술심포지엄’을 다음달 1일 연다.

hy는 1979년부터 국내 학계 및 산업 발전에 기여하기 위해 ‘유산균과 건강’을 주제로 국제학술심포지엄을 개최해 왔다. 이번 심포지엄은 2013년 제18회 행사 이후 13년 만이다.

올해 심포지엄은 ‘장(腸)을 넘어선 프로바이오틱스: 통합 과학과 기술을 통한 프로바이오틱스의 발전’을 부제로 진행한다. 김지연 서울과학기술대학교 식품공학과 교수가 좌장을 맡는다. 연사로는 엘라드 타코 코넬대학교 교수, 허준렬 하버드대학교 교수, 임신혁 포항공과대학교 교수, 최일동 hy 신성장팀장이 참여한다.

연사들은 특정 균주가 장 기능과 마이크로바이옴에 미치는 영향, 임상시험과 마이크로바이옴 분석을 통한 면역 증진 효과, 프로바이오틱스 연구 동향 등을 발표할 예정이다.

이재환 hy 중앙연구소장은 “이번 심포지엄을 계기로 마이크로바이옴 연구 경쟁력을 높이고, 국민 건강에 기여하겠다”고 말했다.