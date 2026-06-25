[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 공사 유튜브 채널에 ‘오션뷰(View): 바다로 읽는 대한민국’ 예고 영상을 26일 오후 6시 공개하는 것을 시작으로 다음달 1일부터 매주 수요일 오후 6시에 본편 3편을 순차적으로 방영한다고 25일 밝혔다.

최근 호르무즈 해협 및 홍해 사태 등으로 세계 공급망 불안이 지속되자 해진공은 구독자 약 18만명을 보유한 경제·시사 콘텐츠 크리에이터 김바비 작가와 협업을 통해 해양·물류·경제 현안을 보다 쉽게 전달하고, 해양 산업에 대한 이해를 높이기 위해 이번 콘텐츠를 기획했다.

김 작가는 바다에서 시작된 변화가 우리 경제와 일상에 어떤 영향을 미치는지 알기 쉽도록 국민들에게 친숙한 사례를 활용해 복잡한 공급망 이슈를 직관적으로 전달한다.

콘텐츠는 예고편 1편, 본편 3편, 쇼츠 10편으로 제작된다. 본편에서는 ▷해상 공급망의 개념과 최근 세계 동향 ▷공급망 변화가 국내 산업과 해운 시장에 미치는 영향 ▷해진공의 해상공 급망 모니터링 및 조기 경보 체계 구축 방향 등을 다룬다.

영상에서 소개되는 해상 공급망 및 호르무즈 해협 관련 주요 이슈는 해진공 해양정보 서비스 누리집에서 제공하는 정기·특집 보고서를 통해 확인할 수 있다.

안병길 해진공 사장은 “해진공은 해상공급망 모니터링 및 조기경보 시스템 구축을 통해 공급망 위험에 선제적으로 대응하는 한편, 다양한 콘텐츠를 통해 해양 산업에 대한 이해를 높여 나가겠다”고 말했다.