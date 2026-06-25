노브랜드·5K프라이스도 역대급 물량

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트는 25일부터 오는 1일까지 피코크·노브랜드·5K프라이스 등 PL 브랜드(자체브랜드) 인기 상품을 한자리에 선보이는 ‘PL 브랜드 페스타’를 연다고 밝혔다.

행사는 고객의 장바구니 부담을 낮추기 위해 기획했다. 우선 프리미엄 간편식 브랜드 피코크에서는 ‘녹두 삼계탕’, ‘능이 백숙’ 등 여름 보양식과 밀키트 등 인기 간편식을 신세계포인트 적립시 최대 20% 할인한다.

이마트 대표 가성비 PL브랜드인 노브랜드 역시 인기 상품 물량을 확대해 선보인다. 누적 판매 4만개를 돌파한 ‘노브랜드 후라이드 통날개구이’는 8880원에 선보인다. 빙그레와 협업해 출시한 ‘노브랜드X빙그레 딸기&망고 아이스바’, ‘노브랜드X빙그레 카페오레’는 각각 4580원, 1280원에 선보인다. ‘노브랜드 무가당 그릭요거트’, ‘노브랜드 한줄샌드’ 등도 있다.

초저가 브랜드 5K프라이스는 신상품 29종과 함께 두부, 우유, 냉동 대패 돈목심 등 인기 상품을 역대 최대 물량으로 선보인다. 5K프라이스는 지난해 8월 론칭 이후 현재까지 360여종 상품을 선보이며 누적판매 3000만개를 돌파했다. 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘LG 오브제 2in1 에어컨’, ‘아쿠아필드 이용권’, ‘e머니 1만점’ 등을 증정하는 이벤트도 진행한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “앞으로도 상품 기획력과 매입 경쟁력을 기반으로 차별화된 PL 상품을 계속 확대할 계획”이라고 말했다.