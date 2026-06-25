지난주 최태원 SK 회장 이어 회동 호남 반도체 클러스터 막판 조율 가능성

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 25일 이재용 삼성전자 회장과 비공개로 만나는 것으로 알려졌다. 지난 19일 최태원 SK그룹 회장과의 비공개 회동에 이은 것으로, 반도체 산업을 선도하는 두 그룹과 호남 반도체 클러스터 조성 등 신규 반도체 투자 및 지역 균형발전 방안을 논의하기 위한 행보라는 해석이 나온다.

정치권과 재계에서는 오는 29일 개최될 것으로 알려진 ‘국토공간 대전환’ 민관 합동회의를 앞두고 관련 논의가 막판 조율 단계에 접어들었을 것이란 관측이 나온다. 이 자리에서 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 주요 기업들의 대규모 지방 투자 계획이 공개될지에도 관심이 쏠린다.

이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 “조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개하겠다”고 언급한 바 있다.

김용범 청와대 정책실장도 전날 관훈클럽 초청 토론회에서 호남·충청 지역에 제2 반도체 클러스터 조성을 검토 중인 것과 관련 “논의가 후반부로 와서 마무리 단계가 다가오고 있다”고 밝힌 바 있다.

김 실장은 제2 반도체 클러스터 부지가 호남 지역이 될 것이냐는 물음에 “그런 원칙을 가지고 해야죠”라고 했다.