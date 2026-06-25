투자 활성화 및 금융 교류 확대 논의 진옥동 “장기적 파트너십 구축할 것”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 우즈베키스탄 정부와 만나 현지 금융시장 진출 및 투자 협력 확대 방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 24일 서울 중구 롯데호텔에서 라지즈 쿠드라토프 우즈베키스탄 투자산업무역부 장관을 비롯한 사절단과 면담을 갖고 양국 간 투자·금융 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 면담은 한국과의 무역·투자 협력 확대를 위해 방한한 우즈베키스탄 측의 제안으로 성사됐다. 양측은 한국 기업의 우즈베키스탄 진출과 투자 활성화를 위한 금융 지원, 현지 금융시장 발전을 위한 협력, 신한은행 우즈베키스탄 법인 설립 추진 등 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

신한은행은 2009년 우즈베키스탄 타슈켄트에 대표사무소를 설립한 이후 축적한 현지 사업 경험을 바탕으로 법인 설립을 추진하고 있다. 신한은행이 우즈베키스탄에 현지 법인을 설립하면 신한은행의 11번째 해외 법인이 된다. 그룹은 중앙아시아 지역에서 자동차금융 등 리테일 사업 경험을 보유한 신한카드와의 동반 진출을 통해 현지 금융시장 내 사업 기반도 단계적으로 확대할 계획이다.

앞서 신한금융은 지난해 4월 진옥동 회장이 카자흐스탄과 우즈베키스탄 금융당국을 직접 방문해 금융산업 발전 방향을 논의한 데 이어 같은 해 말에는 방한한 잠시드 호자예프 우즈베키스탄 부총리와 면담을 갖는 등 중앙아시아 금융 협력을 지속해왔다.

진옥동 회장은 “우즈베키스탄은 중앙아시아 지역에서 높은 성장 잠재력과 역동성을 지닌 핵심 시장”이라며 “신한금융은 현지 금융시장과 함께 성장하는 장기적인 파트너로서 금융 인프라 발전과 양국 간 경제협력 확대에 기여해 나가겠다”고 밝혔다.