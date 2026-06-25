2023년부터 4년 연속 수상 보너스 핫픽·마일리지 몰 등 다양한 사용처 운영 “마일리지 적립·사용 제휴처 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 고객 멤버십 프로그램 ‘스카이패스(SKYPASS)’가 ‘2026 국가서비스대상’ 항공 멤버십 부문 대상을 수상했다고 25일 밝혔다.

산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 동아일보, 서울과학종합대학원(aSSIST)이 후원한 이번 국가서비스대상 시상식은 지난 24일 오전 서울 서초구 엘타워에서 열렸다.

이번 수상으로 대한항공 스카이패스는 2023년부터 4년 연속 소비자에게 가장 사랑받는 항공 멤버십 프로그램으로 인정받았다. 스카이패스는 ▷품격있는 우수회원 등급별 서비스 ▷다양한 마일리지 사용처 확보 및 합리적 프로모션 ▷마일리지 복합 결제 서비스 등 고객 편의를 최우선에 둔 운영 정책으로 서비스 및 고객 만족 부문에서 높은 평가가 나왔다.

스카이패스는 올해로 시행 42주년을 맞이한 대한항공의 멤버십 프로그램(상용고객 우대 제도)이다. 스카이패스 회원은 대한항공과 제휴사를 이용해 마일리지를 적립하고, 적립 수준에 따른 우수회원 등급을 받는다.

우수회원들은 대한항공 및 대한항공이 속한 항공사 동맹 스카이팀 항공사의 다양하고 특별한 혜택을 누릴 수 있다. 적립한 대한항공 마일리지는 항공권(보너스 항공권·좌석 승급 보너스·캐시 앤 마일즈), 대한항공 직영 프레스티지 라운지 이용, 제휴 호텔 예약, 마일리지 몰 상품 및 바우처 구매 등에 사용 가능하다.

대한항공은 고객 편의를 높이기 위해 마일리지 사용처를 지속 확장해 왔다. ▷대한항공 홈페이지·모바일 앱에서 보너스 항공권을 구매하는 고객을 대상으로 마일리지 할인 혜택을 제공하는 ‘보너스 핫픽’ ▷대한항공 일반 항공권 구매 시 항공 운임의 일부를 마일리지로 지불하는 마일리지 복합 결제 서비스 ‘캐시 앤 마일즈’가 대표적이다.

보너스 핫픽은 보너스 항공권 구매가 가능한 노선을 한눈에 볼 수 있어 고객의 시각에서 바라본 대표적인 서비스로 평가받는다.

아울러 대한항공이 운영하는 ‘마일리지 몰’에서는 다양한 대한항공 굿즈를 마일리지로 구매할 수 있다. 마일리지 제휴사도 호텔·투어·금융·쇼핑·문화 등 다양한 부문으로 적극 확대해 고객 선택지를 넓혀왔다.

올해 6월 기준 네이버·교보문고·기내 면세 포함 대한항공 마일리지 적립 제휴처는 81곳, 사용 제휴처는 35곳이다. 회원번호를 여러 개 보유하거나 장기간 연락처를 변경하지 않은 고객들이 더욱 편리하게 개인정보를 업데이트할 수 있도록 ‘숨은 마일리지 찾기’ 메뉴도 상시 운영 중이다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 고객들이 마일리지를 편리하게 사용할 수 있도록 새로운 상품과 서비스를 선보이고 다양한 프로모션을 진행할 예정”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 지난 18일 한진그룹 지주사인 한진칼 및 한진그룹 항공계열사인 아시아나항공·진에어와 함께 삼성금융네트웍스(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권·삼성자산운용, 이하 ‘삼성금융’)와 전략적 파트너십을 구축하는 양해각서(MOU)를 체결하는 등 차별화된 서비스 제공을 위한 노력에 적극 나서고 있다.