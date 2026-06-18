미래 신수익원 발굴 및 공동 사업 추진

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 한진그룹 지주사인 한진칼 및 한진그룹 항공계열사인 아시아나항공·진에어와 함께 삼성금융네트웍스(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권·삼성자산운용, 이하 ‘삼성금융’)와 전략적 파트너십을 구축하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다.

이날 오전 서울 서초구 삼성생명 본사에서 진행된 MOU 체결식에는 한진그룹 4개사와 삼성금융 5개사 대표이사가 참석했다.

대한항공과 삼성금융은 미래 신수익원을 발굴하고 공동 신사업을 추진해 시장 경쟁력을 강화해 나가기로 했다. 여기에는 양사 보유 멤버십과 함께 핀테크, 인공지능(AI), 디지털 자산 등 차세대 기술을 접목한 혁신적인 서비스를 제공하는 방안이 포함될 전망이다.

항공산업 테마의 금융 상품 개발, 항공·운송 산업 안전 관리 보험 프로그램 개발 등 새로운 사업 분야에서 다각적인 협업도 지속해 나갈 예정이다.

아울러 항공·금융 분야에서 쌓아온 전문성과 브랜드 자산을 결합해 차별화된 고객 경험을 제공할 계획이다. 대한항공 혜택을 담은 제휴 상품을 출시하고 VIP 고객 대상 프리미엄 서비스를 제공하는 방안을 검토하고 있다.

대한항공 관계자는 “삼성금융과의 전략적 파트너십 구축을 통해 글로벌 네트워크 캐리어에 걸맞는 시장 경쟁력을 갖추고 고객들에게 혁신적인 서비스를 제공할 수 있는 다양한 방안을 모색할 예정”이라고 말했다.

삼성금융 관계자는 “금융 산업과 항공 산업을 대표하고 있는 기업 간의 협업으로 고객들은 더욱 차별화된 서비스와 혜택을 경험할 수 있을 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

한편, 대한항공은 지난해 현대카드와 ‘현대카드 스토리지 전시 미술품 항공 운송 지원을 위한 상호 MOU’를 체결하는 등 다양한 파트너사들과 협력을 이어가고 있다.