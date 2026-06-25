정부·업계 물가 대응 공조…할인지원·공급 확대

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 “재정·세제·금융 등 가용한 정책수단을 총동원해 물가 안정과 서민 부담 경감에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 서울에서 관계기관·협회와 ‘먹거리 물가안정 관계기관·협회 간담회’를 열고 “민생물가 안정은 정부의 최우선 과제”라며 이같이 말했다.

이 자리에는 농림축산식품부, 해양수산부, 공정거래위원회와 한국농수산식품유통공사(aT), 축산물품질평가원, 농협, 수협, 한국식품산업협회, 한국소비자원, 한국소비자단체협의회 등이 참석했다.

이번 간담회는 정부와 물가 관계 기관·협회 간 엄중한 물가 상황 인식을 공유하고 각계의 의견을 수렴해 효과적인 물가 안정 방안을 마련하기 위해 개최됐다. 현장에서 체감할 수 있는 재정·세제 지원 등 다양한 물가 안정 방안이 논의됐다.

구 부총리는 “중동전쟁 종전 이후에도 그간 누적된 에너지 가격 상승의 여파가 이어지고, 여름철 이상기후 등 불확실성도 상존하고 있다”고 진단했다.

이에 따라 유통구조 개선과 다각적인 물가 모니터링, 물가정보 공개, 할당관세 등 정부 정책의 가격 인하 효과를 극대화하기 위해 관계부처와 기관이 현장에서 적극 협력해 줄 것을 당부했다.

참석 기관과 협회는 민생밀접품목 할인 지원과 공급 확대, 필수생계비 부담 완화, 담합 등 불공정행위 근절을 위한 정부의 전방위적 물가 안정 노력에 적극 협력하기로 했다.

문미란 소비자단체협의회 회장은 “국민들이 먹거리 분야의 체감물가 부담을 가장 크게 느끼고 있다”며 “외식서비스 가격에 대한 소비자 부담이 커진 만큼 외식시장에 대한 구체적인 상황 분석과 가격 영향 정도를 면밀히 확인할 필요가 있다”고 말했다.

최근 가격이 급등한 계란값은 8월 이후 유통 단계에서 안정세를 보일 것으로 전망됐다. 박수진 축산물품질평가원 원장은 “생산량 회복세로 8월 이후 유통 단계의 가격 안정이 예상된다”면서도 “일부 대형 유통업체는 9~10월 이후 가격 회복을 전망하고 있다”고 말했다. 홍문표 aT 사장은 “상반기 신선란 1000만개를 수입·공급한 데 이어 6~7월 중 2000만개를 추가 긴급 도입해 국내에 공급할 예정”이라고 밝혔다.