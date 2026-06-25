[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴이 상반기 장보기 결산 행사 ‘쓱 장보기 페스타’를 7월 1일까지 진행한다고 25일 밝혔다.

상반기 판매 데이터를 기반으로 선정한 ‘베스트셀러상’ 상품 등을 특가로 선보인다. 신선식품에서는 호주산 양념 소불고기·참외·손질 오징어가 높은 판매량을 기록했다. 가공식품에서는 비빔라면·참기름·치즈가, 생활용품에서는 화장지·세탁세제가 인기를 끌었다. 고객 리뷰 평가가 우수한 ‘리뷰극찬상’과 가성비를 앞세운 ‘알뜰살림상’ 선정 상품도 판매한다.

행사 기간 매일 참여할 수 있는 룰렛 이벤트도 운영한다. 고객은 룰렛을 통해 100원·1000원·2000원·5000원·1만원·3만원의 장보기 지원금 중 하나를 받을 수 있다. 3만원 장보기 지원금은 쓱7클럽 회원을 대상으로 추첨한다.

식품 브랜드 특가전에서는 CJ제일제당 상품을 최대 50% 할인한다. ‘1+1’, ‘골라 담기’ 행사와 함께 4만원 이상 구매하면 5000원 장바구니 쿠폰도 제공한다. 대상과 동원F&B는 쓱7클럽 회원 전용 특가 상품을 선보인다. 동서식품 상품을 4만5000원 이상 구매하는 고객에게는 3000원 할인 혜택을 제공한다.