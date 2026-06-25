국내 유일 악성코드 탐지율 100% 기록 실제 유포 악성코드 차단 및 오탐 기준 충족

[헤럴드경제=차민주 기자] 안랩의 엔드포인트 보안 설루션 ‘안랩 V3’가 글로벌 보안 평가 기관 바이러스블러틴에서 최고 등급인 A+로 인증을 획득했다.

25일 안랩은 자사 엔드포인트 보안 설루션 ‘안랩 V3’가 바이러스블러틴 ‘VB100’의 이번 6월 인증 평가에 참여해 국내 유일 악성코드 탐지율 100%를 기록, 최고 등급인 A+ 인증을 얻었다고 밝혔다.

안랩에 따르면 VB100은 윈도우 기반 엔드포인트 보안 제품을 대상으로 실제 환경에서 유포되는 악성코드 대응 능력을 검증하는 글로벌 보안 인증이다. 세계 주요 보안 기업이 지속해서 참여하는 대표적인 성능 평가 프로그램으로, 제품의 기본 탐지 능력과 안정성을 평가하는 핵심 지표로 꼽힌다.

안랩은 안랩 V3가 이번 평가에서 국내 주요 보안 기업 가운데 유일하게 악성코드 탐지율 100%를 기록했다고 강조했다. 아울러 오탐에 대한 인증 기준을 충족해 최고 등급인 A+를 획득했다. 이로써 글로벌 시장에서 최고 수준의 탐지 정확성과 안정성을 입증했단 설명이다.

또 실제 유포 악성코드 기반 검증 데이터셋을 기반으로 유포 중인 악성코드를 단 하나도 놓치지 않고 탐지했다고 안랩은 설명했다. 정상 파일에 대한 오탐 기준도 충족했다.

양하영 안랩 ASEC 실장은 “이번 만점 인증은 제품이 실제 환경에서 유포되는 악성코드를 정확하게 탐지하면서도, 정상 파일에 대한 오탐 기준을 충족하는 기본 보안 역량을 검증한 성과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 위협 대응 기술과 AI 기반 분석 역량을 고도화해, 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 보안 체계를 제공해 나가겠다”고 말했다.

한편, 안랩은 이 외에도 주요 글로벌 보안 평가에서 긍정적인 평가를 받으며 글로벌 보안 경쟁력을 입증하고 있다고 밝혔다. 독일 AV-테스트 인스티튜트의 ‘AV-TEST’에서 지난 2월 우수 제품에 선정, 지난해 미국 마이터 어택 평가 엔터프라이즈 부문 라운드 7에 참가해 ‘보호(Protections)’ 부문에서 100% 차단율 기록한 것이 대표적인 사례다.