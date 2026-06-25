두부·두유 업체에 원재료용 2만1000t 우선 공급…6월 말부터 할인판매용도 순차 배정 16개 업체 부정유통 방지 서약…국산 콩 소비 확대·비축 재고 부담 완화 기대

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 올해 비축한 국산 콩 6만5000톤(t)을 식품기업 등에 공급해 두부·두유 업계의 원료 수급 안정에 나선다. 우선 원재료용으로 2만1000t을 공급하고, 이달 말부터는 물가안정과 소비 확대를 위한 물량도 순차적으로 시장에 풀 계획이다.

농림축산식품부는 25일 서울 aT센터에서 정부 공급 국산 콩을 사용하는 두부·두유 제조업체와 ‘국산 콩 사용 확대를 위한 제조업체 간담회’를 열었다.

올해 정부 비축 국산 콩 공급 목표는 총 6만5000t이다. 이 가운데 수입 콩과 함께 사용할 수 있는 원재료용 국산 콩 2만1000t을 16개 식품기업에 우선 배정했다.

농식품부는 이번 공급을 통해 식품기업의 원료 확보 부담을 줄이고 국산 콩 소비 기반도 넓힌다는 계획이다. 정부 비축 물량을 활용해 재고 부담을 완화하는 효과도 기대하고 있다.

이날 간담회에서는 업체별 국산 콩 공급 현황을 공유하고 원료 사용 과정에서 겪는 애로사항과 제도 개선 의견도 수렴했다.

참석 업체들은 정부가 공급한 국산 콩이 지정된 용도 외로 사용되거나 시중에 유출되지 않도록 부정유통 방지 서약에도 참여했다. 농식품부는 정부 공급 물량의 관리 체계를 강화해 유통 질서를 유지한다는 방침이다.

원재료용 공급에 이어 이달 말부터는 국산 콩 제품 할인 판매 업체 등을 대상으로 물가안정용과 신규 수요 창출용 물량 4만4000t도 순차적으로 공급할 예정이다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 “국산 콩 소비 기반 확대는 생산자와 식품업계가 함께 성장하기 위한 중요한 과제”라며 “식품기업의 국산 콩 활용을 지속적으로 지원해 안정적인 수급 관리와 소비 확대를 이끌어 나가겠다”고 말했다.