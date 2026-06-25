독립유공자예우에 관한 법률 개정안 대표발의 “시대적 상황으로 국적회복 못한 재외 독립운동가에 동등한 예우 필요”

[헤럴드경제=양대근 기자] 허영 더불어민주당 의원은 25일 재외 독립유공자의 후손이 국적 문제로 예우에서 배제되는 사례를 막기 위한 ‘독립유공자예우에 관한 법률’ 일부개정법률안을 25일 대표발의했다고 밝혔다.

허 의원에 따르면 현행 제도에서는 해외에서 독립운동을 펼친 공적이 인정되더라도, 해당 독립유공자가 대한민국 국적을 회복하지 못한 채 사망한 경우 그 후손은 독립유공자 유족 등록 대상에서 제외된다.

후손이 특별귀화 등으로 대한민국 국적을 취득하더라도 독립유공자 본인의 국적 회복 여부가 예우의 걸림돌이 되는 제도적 사각지대가 남아 있다는 지적이다.

대표적인 사례가 1943년 하와이에서 독립운동을 펼친 신을노 선생이다. 신 선생의 후손인 신대현(글렌 윈켈, 71) 씨는 최근 한국비자 발급 과정에서 외할아버지의 독립운동 공적을 알게 된 뒤 특별귀화했다. 그러나 외조부가 별세 당시 미국 시민권자였다는 이유로 독립유공자 유족확인서 발급 대상이 아니라는 통보를 받았다.

개정안은 대한민국 국적을 회복하지 못한 채 사망한 재외 독립유공자의 후손이 대한민국 국적을 취득한 경우, 등록 절차를 거쳐 독립유공자법상 유족으로 인정받을 수 있도록 법적 근거를 마련했다.

허 의원은 “독립을 위해 헌신했음에도 시대적 상황으로 인해 국적조차 회복하지 못한 채 돌아가신 독립유공자들이 계신다”며 “나라를 위한 희생이 국적 문제로 예우에서 배제되지 않도록 법과 제도의 빈틈을 바로잡겠다”고 강조했다.