만 34세 이하 미취업 청년 100명 선발 AI 활용 역량과 디스플레이 전문 직무교육 진행

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 미취업 청년을 대상으로 디스플레이 전문 직무 교육 프로그램인 ‘렛츠 그로우 위드 LG(Let’s Grow with LG디스플레이)’를 개설하고 교육생 모집에 나선다고 25일 밝혔다.

이번 프로그램은 산업통상자원부와 고용노동부가 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업의 일환으로, 기업이 직접 직업능력 개발 프로그램을 설계·운영하는 실무형 인재 양성 과정이다.

모집 대상은 만 34세 이하 미취업 청년으로 총 100명을 선발한다. 신청은 LG디스플레이 뉴스룸을 통해 오는 7월 16일까지 가능하며, 교육은 8월부터 약 3개월간 진행된다.

교육 과정은 진로 설계를 위한 기본 역량 교육과 함께 AI 활용 능력, 디스플레이 실전 기술 등을 익히는 전문 역량 프로그램으로 구성된다. 현직자 직무 멘토링, 1대1 자기소개서 컨설팅, 모의 면접 등 취업 지원 프로그램도 함께 제공한다.

특히 LG디스플레이는 세계 최초·최고 OLED(유기발광다이오드) 기술 개발 과정에서 축적한 현장 노하우와 최신 기술 트렌드를 커리큘럼에 반영해 실무 중심 교육을 강화했다. 강사진 역시 디스플레이 분야에서 10년 이상 경력을 보유한 책임급 연구원과 전문 자격을 갖춘 전문가들로 꾸려졌다.

비전공자도 기초부터 학습할 수 있도록 교육 과정을 설계한 점도 특징이다. 최근 제조업 전반에서 중요성이 커지고 있는 AI 기술을 실제 업무에 적용하는 방식을 교육해 구직 경쟁력을 높인다는 방침이다.

LG디스플레이는 이번 프로그램을 통해 미래 디스플레이 산업을 이끌 청년 인재 저변을 확대하고, 산학·산업 연계형 인재 육성 생태계 구축에도 힘을 보탠다는 계획이다.

선발된 교육생에게는 월 30만원의 청년수당이 지급되며, 수료생에게는 공식 수료증과 함께 LG디스플레이 패널이 적용된 전자제품이 포상으로 제공된다.

LG디스플레이 관계자는 “AI 활용 등 실무 트렌드를 직접 경험해보는 것만으로도 구직 활동에 큰 도움이 될 것”이라며 “청년들의 실무 역량 강화와 사회 진출 과정에서 신뢰할 수 있는 멘토가 되겠다”고 말했다.