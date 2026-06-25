국내 프랜차이즈 8개사 참가 알마티서 B2B 상담·상권 실사 서비스·문화 수출 확대 모색

[헤럴드경제=정경수 기자] K-푸드 인기가 높아진 중앙아시아 시장을 겨냥해 국내 프랜차이즈 기업들이 카자흐스탄 진출 가능성을 타진했다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 23일 카자흐스탄 알마티에서 ‘카자흐스탄 K-프랜차이즈 진출 로드쇼’를 열었다고 25일 밝혔다. 이번 행사에는 해외 진출을 모색하는 국내 프랜차이즈 기업 8개사가 참여했다.

코트라는 지난해 몽골에서 열린 K-프랜차이즈 로드쇼를 통해 중앙아시아 시장의 가능성을 확인한 뒤, 올해 카자흐스탄으로 행사를 확대했다. K-식품과 콘텐츠 소비가 늘어난 흐름을 외식·서비스 분야 진출로 연결하겠다는 취지다.

중앙아시아는 인구 증가세와 소비시장 확대가 동시에 나타나는 지역으로 꼽힌다. 중앙아시아 5개국 인구는 2024년 기준 8000만명을 넘었고, 2050년에는 1억명을 넘어설 것으로 전망된다. 중앙아시아 5개국은 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄이다.

카자흐스탄은 이 가운데 한국 프랜차이즈 진출이 가장 활발한 시장이다. 현재 카자흐스탄에는 중앙아시아 5개국 중 가장 많은 62개의 K-프랜차이즈 매장이 운영되고 있다. 현지 프랜차이즈 시장 규모는 약 30억달러로 추산되며, 외국계 브랜드 비중은 70%를 넘는다.

특히 패스트푸드, 카페, 의류 분야는 해외 브랜드 선호도가 높아 한국 프랜차이즈 기업에도 진출 여지가 있다는 평가가 나온다. K-콘텐츠를 통해 한국식 치킨, 베이커리, 카페 문화에 익숙해진 젊은 소비층이 늘고 있는 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다.

이번 로드쇼에서 국내 참가 기업들은 카자흐스탄 현지 바이어와 외식 프랜차이즈 기업을 대상으로 B2B 상담을 진행했다. 주요 상권을 직접 둘러보며 입지와 소비자 동선, 경쟁 브랜드 현황 등을 확인하는 실사도 병행했다.

현지 외식업계 관계자들은 한국 프랜차이즈 도입에 관심을 보이며 계약 조건, 운영 방식, 마스터 프랜차이즈 가능성 등을 문의했다. 일부 참석자는 현지 매장 개설을 위한 구체적인 절차와 초기 투자 조건도 확인한 것으로 전해졌다.

코트라는 중앙아시아 시장에서 K-프랜차이즈가 단순한 외식 브랜드 수출을 넘어 한국 소비재와 문화 콘텐츠 확산에도 영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 현지 매장이 늘어나면 식자재, 소스, 포장재 등 관련 품목 수출로 이어질 가능성도 있다.

홍두영 코트라 CIS 지역본부장은 “인구, 소득 증가가 뚜렷한 중앙아시아 시장은 K-컬처에 대한 인지도까지 높아 K-프랜차이즈의 해외 진출을 위한 전진기지가 될 수 있다”며 “K-프랜차이즈 진출 확대를 통해 K-제품에 더해 K-컬처를 확산시켜 기업들 수출에도 우호적 여건으로 이어지는 선순환 구조를 확장하겠다”고 말했다.