롯데아울렛 이시아폴리스점 1층 자라 매장에서 여름 시즌오프를 앞두고 직원이 행사 고지물과 여름 패션 상품을 진열하고 있다.[롯데백화점 제공]
롯데아울렛 이시아폴리스점 1층 자라 매장에서 여름 시즌오프를 앞두고 직원이 행사 고지물과 여름 패션 상품을 진열하고 있다.[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 25일부터 글로벌 패션 브랜드 자라(ZARA)의 ‘여름 시즌오픈’행사를 진행한다. 이번 자라 시즌오프는 이른 무더위와 본격적인 휴가철을 맞아 여성복, 남성복은 물론 키즈 라인까지 전 품목에 걸쳐 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.


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