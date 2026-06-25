[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 25일부터 글로벌 패션 브랜드 자라(ZARA)의 ‘여름 시즌오픈’행사를 진행한다. 이번 자라 시즌오프는 이른 무더위와 본격적인 휴가철을 맞아 여성복, 남성복은 물론 키즈 라인까지 전 품목에 걸쳐 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.
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입력 2026-06-25 07:22:28
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 25일부터 글로벌 패션 브랜드 자라(ZARA)의 ‘여름 시즌오픈’행사를 진행한다. 이번 자라 시즌오프는 이른 무더위와 본격적인 휴가철을 맞아 여성복, 남성복은 물론 키즈 라인까지 전 품목에 걸쳐 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.
[단독]AI교과서 피해 업체들, 국가 상대 첫 손배소…도입 발표 3년만에
[헤럴드경제=홍석희 기자] 인공지능 디지털교과서(AIDT) 도입 정책 변경으로 피해를 입었다고 주장해온 교과서 발행사들이 정부를 상대로 손해배상 청구 소송에 들어간 것으로 확인됐다. 정부가 2023년 6월 AIDT 추진방안을 발표한 지 3년 만이다. AIDT의 교과서 지위를 둘러싼 헌법소원과는 별개로, 발행사들이 손해배상을 요구하는 민사소송을 실제 제기한
‘800평 대저택’ 노주현…세컨드하우스는 月400만원 초호화 서울 실버타운
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다. 중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다. 관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다. 29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
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