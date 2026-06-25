[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 보문관광단지 일원에서 자율주행 셔틀버스 운행을 재개한다.

25일 경주시에 따르면 이번 사업은 국토교통부 자율주행 시범운행지구 지원사업의 하나로 추진된다.

경주시는 지난해와 올해 시범 운행을 거쳐 이날부터 내년 2월 20일까지 정식 운행에 들어간다.

운행 구간은 보문관광단지 일원 9.7㎞로, 셔틀버스 2대로 HICO와 동궁원을 각각 출발하는 2개 노선을 운영하며 경주월드와 라원 등 주요 관광 거점을 순환한다.

경주시는 셔틀버스 운행과 함께 관광 체험 콘텐츠도 강화한다.

금요일과 주말에는 HICO 주차장에 마련한 실감형 경주관광 VR존을 운영해 미취학 아동과 관광객들에게 가상현실(VR)을 활용한 관광 체험 프로그램을 제공한다.

앞서 경주시는 지난해 사업비 12억원을 들여 보문관광단지 내 3개 노선에서 자율주행 셔틀버스를 운영했다.

그 결과 모두 3774명이 탑승했으며 누적 운행거리는 1만9574㎞를 기록했다.

특히 ‘2025 APEC 정상회의’ 기간 자율주행 셔틀버스를 운영해 우리나라와 경주의 수준 높은 스마트 교통서비스를 국내외에 알렸다.

주낙영 경주시장은 “자율주행 셔틀버스는 경주의 스마트 관광도시 이미지를 높이는 미래형 교통서비스”라며 “2025 APEC 정상회의를 계기로 구축된 도시 경쟁력을 바탕으로 스마트 모빌리티 서비스를 확대해 관광객 편의와 도시 브랜드 가치를 함께 높여 나가겠다”고 말했다.