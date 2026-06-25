[헤럴드경제=이명수 기자]세계 첫 ‘조만장자’(Trillionaire) 자리에 올랐던 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 10여일 만에 타이틀을 반납했다.

미 경제 전문지 포브스는 머스크 CEO의 순자산이 23일(현지시간) 종가 기준 9천620억 달러(약 1천485조원)로 집계돼 1조 달러에 미달했다고 24일 보도했다.

머스크 CEO는 지난 12일 스페이스X가 상장하면서 자산이 1조1천억 달러로 불어나 인류 최초의 ‘조만장자’ 반열에 올랐다.

이어 16일에는 스페이스X 주가가 장중 40% 폭등하며 최고가를 기록하면서, 그의 자산도 역대 최고치인 1조4천500억 달러까지 치솟았다.

그러나 이후 스페이스X 주가가 폭락하면서 머스크의 자산 가치도 함께 내리막길을 걸었다.

테슬라의 스톡옵션 관련 조건도 머스크의 자산 평가액에 영향을 줬다.

머스크는 2018년에 부여받은 테슬라 스톡옵션을 최근 행사하는 과정에서 세금 등 관련 비용을 충당하기 위해 자신의 테슬라 주식 71억 달러 상당을 처분했다.

또 스톡옵션 행사로 받게 되는 주식은 그가 2028년 1월까지 CEO나 개발·운영 담당 임원으로 테슬라에 재직해야 수령할 수 있다는 조건이 붙은 주식이다.

이에 포브스는 자체 산정 원칙에 따라 아직 온전히 수령하지 못한 1천160억 달러 상당의 이들 주식도 머스크의 자산 평가액으로 인정하지 않고 제외했다.

결과적으로 스페이스X의 주가 조정과 테슬라의 제한 주식 관련 조건이 맞물리면서 머스크는 조만장자에서 다시 억만장자로 복귀하게 됐다.

앞서 스페이스X가 상장한 지난 12일 미국 뉴욕의 JP모건 본사 앞에서는 ‘조만장자 머스크’를 비판하고 부유층에 유리한 금융 정책의 종식을 요구하는 시위가 열리는 등 양극화에 따른 반발도 일고 있다.

전날까지 지난 16일 기록한 최고가 225.64달러 대비 약 31% 급락한 스페이스X는 이날 미 동부 시간 오후 2시30분 기준 약 0.5% 반등해 156달러선을 오르내리고 있다.