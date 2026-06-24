[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 경영에 어려움을 겪고 있는 지역 외식업체의 경쟁력 강화를 위해 ‘2026년 경영혁신 외식서비스 지원사업’에 참여할 업소 17곳을 모집한다고 24일 밝혔다.

지원 대상은 포항시에서 영업 중인 일반음식점 및 휴게음식점 소상공인이다.

신청은 오는 7월 3일까지 이메일, 우편 또는 방문 접수로 가능하며 외식창업 인큐베이팅 수료업소와 안심식당 지정업소, 푸드테크 도입업체 등은 선정 시 가점을 받을 수 있다.

선정된 업소에는 손익·원가관리 등 경영관리, 온·오프라인 홍보 및 디자인 개발 등 마케팅, 신메뉴 개발 및 조리법 전수, 서빙로봇·키오스크 등 푸드테크 도입, 노무·세무 등 법률지원 분야에 대한 1대1 맞춤형 컨설팅이 제공된다.

참여를 희망하는 업소는 포항시청 홈페이지 또는 경북도경제진흥원 홈페이지에서 자세한 사항을 확인할 수 있으며 기타 문의는 소상공인상담센터로 하면 된다.

이성수 포항시 식품산업과장은 “맞춤형 컨설팅을 통해 지역 외식업체들이 경영 위기를 극복하고 경쟁력을 갖춘 지역 맛집으로 성장하길 바란다”며 “앞으로도 외식산업의 디지털 전환과 지속 가능한 성장을 위해 다양한 지원 정책을 마련하겠다”고 말했다.