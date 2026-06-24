[헤럴드경제=이명수 기자] 이재명 대통령 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 24일 예정된 피의자 조사에 출석하지 않았다.

서울경찰청 사이버수사대는 이날 오전 10시 종로구 서울경찰청으로 탄 교수를 소환했으나 탄 교수는 모습을 드러내지 않았고, 변호인단은 오전 10시 20분께 언론 공지를 통해 출석기일 변경을 신청한다고 밝혔다.

변호인단은 기일 변경 신청서에서 “귀청에서 스스로 약속한 개인정보 보호조치를 출석 시간 20분 전 위반했으므로 부득이 출석기일 재협의를 요청한다”고 밝혔다.

변호인단은 “개인정보 보호조치가 귀청의 약속대로 이행되지 않은 책임은 귀청에 있다”고 강조했다.

탄 교수는 이날 출석 과정에서 언론에 노출되지 않기를 바란다는 뜻을 밝혔으나, 이날 현장에는 다수의 취재진은 물론 탄 교수의 지지자와 그의 체포·구속을 촉구하는 진보성향 시민단체가 몰려 있는 상태다.

탄 교수는 지난해 미국에서 열린 기자회견 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 발언을 한 혐의를 받는다.

경찰은 탄 교수가 지난달 28일 입국한 뒤 출석 요구에 응하지 않자 법무부에 출국 정지를 신청했고, 법무부는 오는 30일까지 출국 정지 처분을 내린 상태다.