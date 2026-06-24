[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 23일 부산 남구에 있는 부산국제금융센터 캠코마루에서 부산 소재 공공기관 윤리경영 협의체인 ‘청렴웨이브(Wave)’와 함께 ‘청렴라이브(Live)’를 개최했다고 24일 밝혔다.

청렴웨이브는 ‘청렴의 파도를 일으킨다’는 의미로 부산 소재 부산항만공사·주택도시보증공사·한국남부발전·한국수산자원공단·한국자산관리공사·한국주택금융공사 등 6개 공공기관이 참여하고 있는 협의체다.

이날 행사는 각 기관 대표의 ‘책임·투명·신뢰·공정·정직·존중‘ 6개 청렴 의지를 담은 ‘청렴 꽃피우기’를 시작으로 ▷청렴 판소리 ▷일상 속 청렴 특강 ▷청렴 태권도 등 임직원이 청렴의 의미를 쉽고 재미있게 체감할 수 있는 공연 중심의 프로그램으로 진행됐다. 또 각 기관 임직원 200여 명이 참석해 청렴 실천을 다짐했다.

송상근 부산항만공사 사장은 “청렴은 공공기관의 신뢰를 지탱하는 중요한 가치”라며 “앞으로도 청렴웨이브 참여기관들과 함께 지역사회에 건전한 청렴문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.