[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 당선인이 지난 23일 흥해곡강야구장과 연일우복생활야구장 건립 현장을 차례로 방문해 시설 운영 실태와 사업 추진상황을 점검했다.

이날 현장방문에는 공원식 인수위원장과 이칠구 부위원장, 자치행정분과 인수위원 및 관계자들이 함께했다.

이번 현장방문은 생활체육 수요가 증가하는 가운데 기존 체육시설의 활용 실태와 신규 체육시설의 조성 현황을 함께 살펴보고 시민 중심의 체육인프라 정책 방향을 구체화하기 위해 마련됐다.

박 당선인은 먼저 흥해 곡강야구장을 찾아 시설 운영 현황과 이용 실태를 확인했다.

현장에서는 생활야구 인구 증가와 동호인들의 수요를 고려할 때 체육시설 확충은 필요한 과제이지만 기존 시설의 실제 이용률과 운영 효율성도 함께 살펴야 한다는 의견이 제시됐다.

이어 박 당선인은 현재 공정률 약 50%를 보이고 있는 연일우복생활야구장 건립 현장을 방문해 공사 추진상황을 보고받았다.

박용선 포항시장 당선인은 “체육시설은 짓는 것에서 끝나는 것이 아니라 시민들이 실제로 필요로 하고 제대로 활용할 수 있어야 한다”며 “앞으로도 현장을 직접 확인하고 시민 의견을 충분히 반영해 활용도는 높이고 예산 효율성은 극대화하는 시민 체감형 체육정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.