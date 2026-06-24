종로구립도서관-지역서점 손잡고 공간 특성 활용한 7월 프로그램 운영 박물관 견학, 독서토론, 북토크 등 다채… 생활 속 독서문화 확산에 기여, 참여비 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 ‘지역서점-도서관 연계사업’을 통해 주민과 책, 마을을 연결하는 독서문화 프로그램을 운영한다.

독서문화 생태계 활성화와 도서관 및 서점이 상생하는 기반을 마련하기 위해 기획했다. 도서관이 보유한 공공문화 인프라와 서점의 전문성, 개성을 결합해 주민들에게 일상 가까이에서 인문·문화 콘텐츠를 향유할 수 있도록 지원한다는 점에서 뜻깊다.

프로그램은 오는 7월 4일부터 25일까지 종로구립도서관과 참여 지역서점 4개소에서 순차적으로 진행한다.

4일에는 소원책담 서점에서 청소년·성인 대상의 의학박물관 견학 프로그램 ‘동네걸음, 책발자국’을, 14일에는 삼청공원숲속도서관에서 출판편집자와 독서토론에 참여하는 ‘모더레이터 독서모임’을 운영한다.

15일에는 청운문학도서관에서 ‘허공에 안착하기’ 저자인 사진작가 이예은과 함께하는 ‘삶과 작업 사이’가 예정돼 있다. 18일과 25일에는 초등 고학년을 위한 생태 관찰 기록 활동 프로그램 ‘신기한 생태도감’이 이어진다.

비용은 전액 무료다. 기타 자세한 사항은 종로구립도서관 누리집을 참고하면 된다.

이번 구립도서관과 지역서점 연계사업은 단순한 독서 활동을 넘어 종로의 특성과 공간 자원을 적극 활용한다. 주민들은 프로그램 참여를 통해 동네 서점을 새롭게 발견하고, 지역사회 안에서 책을 매개로 소통하는 기회를 얻을 수 있다.

종로구는 앞으로도 공공도서관과 지역 문화 거점을 유기적으로 연결해 주민 삶의 질을 높이는 다양한 사업을 추진할 계획이다.

정문헌 구청장은 “도서관과 지역서점이 함께 마련한 이번 프로그램이 주민들에게 새로운 독서 경험과 문화적 즐거움을 선사하길 바란다”며 “우리 동네 문화공간의 매력을 직접 느껴보시길 기대한다”고 말했다.