[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 최초의 로타리 클럽인 대구로타리클럽이 지난 22일 호텔 라온제나에서 창립 88주년 기념식을 갖고 오준호 대표의 73대 회장 취임식을 진행됐다.

행사에는 국제로타리 3700지구 이준철(태영전기 대표이사)총재와 대구 로타리가 만든 16개의 자클럽의 회장단, 대구로타리클럽 회원 등 150여 명이 참석했다.

이날 행사에서는 대구로타리클럽이 후원하는 조일고 인터렉트 학생들에게 봉사지원금을 전달하고 공익법인 사회복지회 ‘행복한 동행’에도 봉사금 지급을 약속해 봉사단체의 의미를 더했다.

지난 2025~2026년 회기 동안 대구로타리클럽은 국제로타리재단에 6만불( 한화 8500만원 이상)을 기부했으며 지난해 대학생 8명, 고등학생 5명에게 장학금을 전달했다.

국제봉사활동으로는 베트남과 필리핀의 가난한 이웃을 위한 봉사활동에 참여했고 태국에서는 국제로타리 글로벌 보조금 사업인 ‘글로벌 그랜트 프로젝트’2건을 현지 뱅코리엠클럽 및 아유타야클럽과 MOU를 체결하고 봉사활동 진행했다.

아울러 매월 1회 이상 무료급식 봉사에 참여해오며 사화단체 등에 2000만원이 넘는 기부활동도 진행해오고 있다.

이날 취임한 오준호 회장은 “봉사 88년의 역사를 바탕으로 회원이 즐겁고 자랑스런 클럽, 도움이 필요한 이웃에 희망을 전하는 봉사활동의 확대와 젊은 세대의 새로운 리더를 육성해 새로운 100년을 준비하는 시간으로 만들겠다”고 약속했다.