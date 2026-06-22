부울경 초광역 협력사업 실무위원 등 90여명 참석 부울경 경제동맹 현안점검, 2027 협력사업 발굴 공유

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부울경초광역경제동맹추진본부는 22일 오후 2시 부산시티호텔 컨벤션홀에서 ‘2026년 상반기 부울경 초광역 대분과 실무협의회’를 개최한다. 실무협의회에는 김경덕 행정부시장, 부울경 초광역 협력사업 관련 3개 시도 실무위원 등 관계자 90여명이 참석한다.

이번 실무협의회는 2026년 부울경 경제동맹 협력과제 추진현황을 공유하고, 2027년 초광역 협력사업 신규발굴 성과와 추진방향을 논의하기 위해 마련됐다. 2026년 부울경 경제동맹 현안 보고, 분과별 주요 과제 현황점검 및 시도간 이견 조정, 2027년 초광역 협력사업 신규 발굴현황 및 추진방향 공유 등으로 진행된다.

특히 이번 협의회에서는 정부 ‘5극 3특’ 국가균형성장 추진전략의 핵심수단인 초광역특별계정 신설에 대응해 부울경이 공동발굴한 2027년 신규 협력사업 성과를 공유하고, 예산반영을 위한 공동대응 방안도 논의한다.

부울경 3개 시도는 조선·미래모빌리티·차세대에너지 등 4대 핵심분야를 중심으로 2027년 13개 협력사업을 발굴했고, 이번 협의회에서 후속 추진방향을 공유하할 계획이다.

이오순 시 부울경초광역경제동맹추진본부장은 “부울경이 하나의 경제권으로 합쳐 제2의 국가 성장축으로 도약하기 위해서는 시도간 협력과 공동대응이 중요하다”며 “분과별 핵심쟁점에 대한 공감대를 형성하고 합의가능한 과제부터 속도감 있게 추진하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.