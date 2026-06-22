[헤럴드경제=김보영 기자] 2박 3일 여행 기간 동안 4살 아이를 돌봐줄 사람을 30만원에 찾는다는 구인글이 올라와 비판이 이어지고 있다.

최근 중고거래 플랫폼 당근에는 오는 7월 28일부터 30일까지 2박 3일간 자택에 머물며 24시간 아이를 돌봐줄 베이비시터를 구한다는 글이 게시됐다.

해당 글 작성자는 오는 7월 28일부터 30일까지 2박 3일 일정으로 여행을 떠난다며, 집에서 3일간 상주하면서 아이를 돌봐줄 사람을 찾는다고 밝혔다. 제시한 급여는 총 30만원이었다.

작성자는 “저희 아이는 남자 아이고, 아이 식사를 챙겨주고 요리해서 먹이고 씻기고 낮잠 재우고 놀아주는 것과 빨래, 설거지, 청소, 정리정돈 정도를 부탁한다”고 적었다.

또 “아이는 미운 4살이라 특별히 주의가 필요하다”며 “아이 돌봄에 책임감 있게, 능숙하게 24시간 봐주시면 된다”고 설명했다.

해당 게시글은 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되며 논란이 됐다. 누리꾼들은 “자기 아이를 두고 여행 갈 생각을 했다는 점이 이해되지 않는다”, “아이 입장에서는 전혀 모르는 사람과 갑자기 3일을 보내야 하는 것 아니냐” 등의 반응을 보였다.

아이 돌봄과 집안일까지 하는 것에 비해 보수 수준이 비현실적이라는 비판도 제기됐다. 한 누리꾼은 “시급으로 따지면 4200원에 불과하다”며 보수가 터무니없이 적다고 지적했다.

2026년 최저시급인 1만320원을 기준으로 하루 24시간 연속 근무를 가정하면 연장, 야간근무 가산액까지 포함해서 하루 최소 37만1520원, 3일이면 111만4560원을 지급해야 한다.