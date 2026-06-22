현대건설이 경남 양산시 물금읍 일원에 공급하는 ‘힐스테이트 양산더스카이’ 견본주택에 개관 후 3일간 약 1만명의 방문객이 찾았다.

견본주택에는 가족 단위 방문객과 신혼부부, 중장년층 등 다양한 수요자들이 방문해 단지 모형과 유니트, 분양 상담 등을 살펴봤다.

현장에서는 물금읍 생활권의 입지 여건과 단지 설계에 대한 상담이 이어졌다. 단지 바로 옆에 양산시립중앙도서관과 양산중앙국민체육센터가 위치하며, 양산디자인공원과 양산부산대학교병원 등 생활·문화·의료 인프라를 이용할 수 있다. 또한 4Bay 판상형 설계(펜트하우스 제외), 2.4m 천장고(우물천장 포함 2.5m), 거실 유리난간(안방 제외), 특화 수납공간 등이 적용된다.

‘힐스테이트 양산더스카이’는 2개 단지, 총 598가구 규모로 조성된다. 1단지는 지하 4층~지상 20층, 4개 동, 전용면적 68㎡·84㎡·159㎡, 총 299가구이며, 2단지는 지하 3층~지상 20층, 4개 동, 전용면적 84㎡·159㎡, 총 299가구다. 전체 가구의 약 88%가 전용면적 84㎡로 구성됐다.

청약 일정은 6월 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위, 24일 2순위 청약 접수가 진행될 예정이다. 당첨자 발표는 1단지가 6월 30일, 2단지가 7월 1일이며 계약은 7월 13일부터 15일까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 만 19세 이상이면 세대주와 세대원 모두 가능하다. 청약통장 가입기간 6개월 이상 경과하고 지역별·면적별 예치금액을 충족하면 된다. 주택 소유 여부와 관계없이 유주택자도 청약할 수 있으며, 1·2단지의 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능하다. 재당첨 제한은 적용되지 않는다. 다만 과거 2년 이내 가점제로 당첨된 자의 세대에 속한 경우 추첨제로 청약할 수 있다.

청약통장 예치금액은 전용면적 68㎡와 84㎡의 경우 양산시를 포함한 경상남도 거주자는 200만원, 부산광역시는 300만원, 울산광역시는 250만원이다. 전용면적 159㎡는 양산시를 포함한 경상남도 거주자 500만원, 부산광역시 1,500만원, 울산광역시 1,000만원 이상이면 청약이 가능하다.

분양 조건으로는 계약금 5%(1차 계약금 500만원 정액제)와 중도금 무이자 혜택이 적용된다. 또한 양산시는 비규제지역으로 전매 제한이 적용되지 않는다. 견본주택은 경남 양산시 물금읍 범어리에 마련됐다.