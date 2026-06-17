산림청, 동화자연마루 제품에 부여

목질 바닥재도 탄소 저장능력이 인정돼 저장량을 공인받게 됐다.

산림청은 국내에서 생산된 바닥재의 탄소 저장량을 처음으로 인정해줬다. 대상은 동화기업의 건장재 브랜드 ‘동화자연마루’ 제품들.

탄소 저장능력이 확인된 제품은 강마루 진 오리진, 진 그란데, 진 그란데 스퀘어, 진 테라와 강화마루 크로젠 등. 제품별로 3.3㎡(1평)에 약 34∼38kg의 이산화탄소를 저장하는 것으로 확인됐다. 진 오리진, 진 그란데 스퀘어 정사각형 규격으로 84㎡(25평)를 시공할 경우 최대 956kg의 이산화탄소를 고정하는 효과를 기대된다고 한다. 우수한 인테리어가치와 함께 이상기후에 대응하는 지속가능한 자재임이 입증됐다는 것이다.

앞서 동화기업은 자사가 생산하는 모든 보드제품의 탄소 저장능력을 확인받았다. PB(파티클보드), MDF(중밀도섬유판), HDF(고밀도섬유판) 1㎥당 각각 200kg과 1만2000kg, 1만5000kg의 이산화탄소를 가둔다고 했다.

동화기업 측은 “연간 생산량 기준 매년 48만t 규모의 이산화탄소 감축에 기여하고 있다. 이는 국내 인구 4만2000명 이상이 1년간 배출하는 탄소를 상쇄하는 규모”라고 설명했다.