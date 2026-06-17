대한상의 회장 이석연 국민통합위원회 위원장과 만나

[헤럴드경제=한영대 기자] 최태원 대한상공회의소(이하 대한상의) 회장이 17일 “성장 동력을 높이는 일이 곧 통합의 토대를 다지는 길”이라고 강조했다.

최 회장은 이날 서울 중구 대한상의 회관에서 이석연 국민통합위원회 위원장과 만나 “차이를 좁혀 통합으로 나아가려면 무엇보다 경제가 받춰져야 대화와 타협할 여유가 생긴다”며 이같이 밝혔다.

이날 회동에는 최 회장과 이형희 서울상의 부회장(SK㈜ 부회장), 이석연 위원장, 전지명 국민통합위원회 부위원장이 참석했다. 최 회장과 이석연 위원장은 성장과 통합의 선순환을 통해 지속가능한 사회를 만들어 나가기 위한 협력 방안을 논의했다.

최 회장은 “기업이 창의적이고 자유롭게 혁신할 수 있도록 성장 단계에 맞는 지원 시스템을 갖추는 것이 한국경제의 지속적인 성장으로 이어질 것”이라고 진단했다.

또 올해 9월에 열린 ‘사회적 가치 페스타’를 소개하면서 “통합위에서도 많은 관심을 가져주시길 바란다”고 말했다. 올해 사회적 가치 페스타는 단순한 전시를 넘어 사회문제 해결 생태계를 연결하는 플랫폼 구축에 방점을 찍었다.

이석연 위원장은 “성장과 경제주체 간 조화를 실현하기 위해서는 불합리한 규제와 낡은 관행을 지속적으로 개선해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “대한상의가 전달한 현장의 의견을 바탕으로 관계 부처와 제도 개선 방안을 적극 검토하겠다”며 “기업의 상생과 사회공헌, 지역사회 기여 등 우수 사례가 널리 알려지도록 통합위도 관심을 갖고 적극 지원하겠다”고 말했다.