최근 아파트 커뮤니티 시설이 단순 편의시설을 넘어 주거 경쟁력을 구성하는 요소로 자리 잡으면서 스터디카페 형태의 학습·업무 공간 도입에 대한 관심이 높아지고 있다.

과거 아파트 커뮤니티 시설은 피트니스센터, GX룸, 독서실 등 기본 시설 위주로 구성되는 경우가 많았다. 그러나 최근에는 입주민의 생활 방식 변화에 맞춰 다양한 기능을 갖춘 공간에 대한 수요가 늘어나고 있다.

특히 재택근무 확산과 자기계발 수요 증가로 학습과 업무를 함께 수행할 수 있는 공간의 필요성이 커지고 있다는 분석이다. 이에 따라 학생뿐 아니라 직장인과 프리랜서 등 다양한 연령층이 활용할 수 있는 스터디카페 형태의 공간이 새로운 커뮤니티 시설 대안으로 거론되고 있다.

업계에 따르면 일부 신규 아파트 단지에서는 기존 독서실을 넘어 카페형 라운지, 집중 학습 공간, 소규모 업무 공간 등을 결합한 형태의 시설 도입을 검토하는 사례가 늘고 있다. 입주민의 다양한 활용 수요를 반영해 공간 효율성을 높이려는 움직임으로 풀이된다.

건설업계는 이러한 변화를 입주민 생활 패턴 변화와 연관 지어 보고 있다. 학습 공간에 대한 수요가 학생 중심에서 성인층으로 확대되고 있으며, 단순 열람실보다 장시간 머무를 수 있는 환경에 대한 선호도 높아지고 있다는 설명이다.

최근에는 커뮤니티 시설 운영 전문 기업과의 협업 모델에도 관심이 이어지고 있다. 전문 운영 노하우를 활용해 시설 활용도를 높이고 운영 효율성을 확보하려는 시도가 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

스터디카페 업계 역시 학생 중심 공간에서 성인 학습과 업무 수요를 아우르는 형태로 서비스를 확대하고 있다. 이에 따라 주거시설 내 학습 공간 운영과 관련한 상담 및 협업 문의도 증가하는 추세라는 설명이다.

업계 관계자는 “커뮤니티 시설이 단순 부대시설을 넘어 입주민 만족도와 단지 경쟁력을 높이는 요소로 인식되면서 다양한 형태의 공간 도입이 검토되고 있다”며 “학습과 업무 기능을 결합한 공간에 대한 관심도 지속될 것으로 보인다”고 말했다.