디자인·주행감·공간 활용 호평

기아의 첫 전용 목적기반차량(PBV) PV5(사진)가 영국 자동차 전문지 평가에서 ‘최고의 대형차’로 선정됐다. 전기차 전용 플랫폼을 바탕으로 한 공간 활용성과 가격 경쟁력이 좋은 평가를 받으며 글로벌 전동화 상용차 시장에서 존재감을 키우고 있다. 기아는 PV5 패신저가 영국 자동차 전문지 오토카가 주관하는 ‘2026 오토카 어워즈’에서 ‘최고의 대형차’ 부문상을 받았다고 17일 밝혔다. 오토카는 PV5 패신저의 신선하고 미래지향적인 디자인, 기대 이상의 세련된 주행감, 효율적인 실내 구성을 높게 평가했다. 특히 PBV 전용 전기차 플랫폼인 E-GMP.S를 기반으로 승용, 상용, 컨버전 모델 등 다양한 형태로 확장할 수 있다는 점에 주목했다.

마크 티쇼 오토카 편집장은 “기아 PV5는 현대적이고 독창적인 디자인을 갖추고 있을 뿐만 아니라 탁월한 공간 구성으로 뛰어난 이동 경험을 제공하며 주행감도 매우 세련됐다”며 “특히 뛰어난 가성비가 장점”이라고 평가했다.

이어 “7인승 모델과 휠체어 이용자가 탑승할 수 있는 모델(WAV)이 곧 출시될 예정이라는 점을 감안하면 PV5는 한동안 패밀리카를 찾는 소비자들에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 덧붙였다.

PV5는 기아가 PBV 시장 공략을 위해 선보인 핵심 모델이다. 이동 목적과 사용 환경에 따라 형태와 기능을 바꿀 수 있는 전기 모빌리티라는 점이 차별화 포인트다. 정경수 기자