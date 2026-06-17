신소재 개발 프로젝트의 AX 속도

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 16일 서울시립대와 인공지능(AI) 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 대학의 우수한 연구 역량과 회사의 글로벌 기술 인프라를 결합, 차세대 산업 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다. 양 기관은 ▷AI 및 소재 분야 산학협력 공동 연구 체계 구축 ▷최신 기술 및 첨단 산업 정보 공유 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

코오롱인더스트리는 이번 협약에 따라 자체보유한 고기능성 소재 개발 기술에 딥러닝, 기계 정보 등 서울시립대학교의 최첨단 AI 연구 역량을 접목할 계획이다. 이를 통해 그동안 추진해온 신소재 개발 프로세스의 인공지능 전환(AX)을 가속화한다.

코오롱인더스트리는 이미 세계 최고 수준의 화학 소재 기술력을 바탕으로 AX를 적극 추진하고 있다. 정보 조사와 의미 해석, 내부 데이터 통합 분석을 통한 인사이트 도출 등 다양한 연구개발 영역에서 AI를 적극 활용하고 있다. 대표적으로 케미칼 사업부는 지난해 AI를 활용한 공정 지능형 제어 시스템을 도입했다.

허성 코오롱인더스트리 대표이사는“서울시립대의 우수한 연구 인프라와 긴밀히 협력해 신소재 개발을 가속화하고 시장을 선도할 신성장 동력을 확보할 것”이라 말했다.

원용걸 서울시립대학교 총장은 “글로벌 소재 산업을 선도하는 코오롱인더스트리와의 협약은 대학의 AI 및 신소재 연구 역량을 한 단계 도약시키는 계기”라며 “기업 현장의 니즈를 반영한 공동연구와 원천기술 확보를 통해 국가 첨단 산업 발전에 이바지하는 산학협력의 성공 모델을 구축하겠다”고 덧붙였다.