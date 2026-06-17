합동 점검반…오는 19일까지 2주간 북항 신선대부두, 신항 4부두서 진행

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 ‘2026년 상반기 부산항 수입 공(空) 컨테이너 정기 실태조사’를 실시한다고 17일 밝혔다. 이번 실태조사는 해외에서 반입되는 공 컨테이너를 통한 붉은 불개미 등 유해 외래생물의 국내 유입을 예방하고, 안전한 항만물류환경을 조성하기 위해 실시된다.

이번 조사는 부산항만공사, 부산지방해양수산청, 부산세관, 농림축산검역본부 영남지역본부, 국립생태원 및 컨테이너터미널 운영사 등으로 구성된 합동점검반이 수행한다. 점검반은 지난 11일부터 오는 19일까지 약 2주 간, 북항 신선대부두(BPT) 및 신항 4부두(HPNT)에서 진행한다.

합동점검반은 공 컨테이너 내부의 유해 외래생물의 서식 또는 존재 가능성이 있는 요소를 집중적으로 점검하고, 컨테이너 내·외부의 청결 상태와 손상 여부를 확인하는 등 불량 공 컨테이너 발생 현황을 항목별로 조사할 계획이다.

조사 결과는 관련기관 및 터미널 운영사·선사·‘컨’수리세척 업계 등에 공유되며 지난 2018년부터 실시한 실태조사의 누적된 조사 자료와 대조·분석해 향후 수입용 공 컨테이너 간이검사 방법의 개선 등에도 활용할 계획이다.