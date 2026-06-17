동해안 생산 전력 수도권 공급 사업 HVDC XLPE 케이블 관련 부속 자재 ‘제조·공급·시공’ 턴키 방식

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 한국전력공사가 추진하는 500㎸(킬로볼트) 초고압직류송전(HVDC) 동해안~동서울 건설공사(EP2단계) 사업을 수주했다고 17일 밝혔다.

계약 규모는 1463억원이다. 대한전선은 500㎸ HVDC XLPE 케이블 관련 부속 자재의 제조 및 공급부터 시공까지 턴키(Turn-Key) 방식으로 수행할 예정이다.

동해안~동서울 HVDC 사업은 동해안 지역의 원자력∙화력발전 및 대규모 재생에너지 발전으로 생산된 전력을 수도권까지 안정적으로 공급하기 위한 사업이다. 이번 사업은 500㎸급 HVDC 전력선 2개 공구와 70㎸급 중성선 1개 공구로 구성된다. 대한전선은 약 86㎞ 규모의 500㎸ HVDC XLPE 케이블 시스템을 공급 및 설치할 예정이다.

대한전선은 국내 최초로 500㎸ 초고압교류송전(HVAC) 케이블 시스템을 개발∙상용화하고 북미 시장 등에 수차례 공급해 왔다. 이 기술력을 바탕으로 국내 최초 500㎸ 전류형 HVDC 및 525㎸ 전압형 HVDC 케이블 시스템 개발에도 성공했다. 이들 시스템은 모두 국가핵심기술로 지정됐다.

대한전선은 증가하는 HVDC 수요와 글로벌 시장 확대에 대응하기 위해 생산 및 시공 역량 강화에 속도를 내고 있다. 현재 충남 당진에 HVDC 전용 테스트센터를 구축하고, 640㎸급 HVDC 해저케이블 생산이 가능한 해저케이블 2공장을 건설 중이다. 가동 목표 시기는 내년이다.

대한전선 관계자는 “국내 HVDC 사업 수행 경험을 기반으로 향후 서해안 에너지 고속도로를 비롯한 국가 전력망 사업과 글로벌 전력망 시장에서 경쟁력을 더욱 높이고, 안정적인 전력망 구축과 에너지 전환에 기여하는 기업으로서 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.