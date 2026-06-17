방이맛골 등 범죄 취약지역 3곳 지정…7월 초 조성 완료 거점 주차로 대응 속도 높여…112 신고 들어오면 곧장 출동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 112 신고가 들어왔을 때 순찰차가 곧바로 출동할 수 있도록 ‘순찰차 전용 주차구획’ 3면을 새로 만든다.

‘순찰차 전용 주차구획’은 도로 위 주차 공간을 순찰차만 세울 수 있도록 지정한 자리다. 순찰차가 출동 거점 가까이에 늘 대기할 수 있어 그만큼 현장 도착이 빨라진다.

이에 구는 전용 공간을 마련하기 위해 지난 2월 ‘송파구 주차장 설치 및 관리 조례’를 개정해 도로 위에 순찰차 전용 자리를 만들 수 있는 근거를 마련했다.

설치 장소는 송파경찰서와 함께 정했다. 사람이 많이 모이고 신고가 잦은 방이맛골과 가락먹자골목 가까운 곳을 골랐다. ▷위례성대로 42 ▷올림픽로35다길 33 ▷송파대로32길 33 앞 도로에 각각 한 면씩이다. 7월 초에 조성이 완료될 예정이다

전용 구획에는 바닥 표시와 안내 표지판을 함께 설치한다. 다른 차가 함부로 세우지 못하게 하고, 순찰차가 늘 출동 준비 상태로 대기할 수 있게 하기 위해서다.

운영과 관리는 송파경찰서가 맡아 24시간, 연중무휴로 운영한다.

구는 길 위에 순찰차가 자주 보이는 것만으로도 범죄를 막는 효과가 있어 주민이 느끼는 안전감도 높아질 것으로 기대했다.

서강석 송파구청장은 “순찰차 전용 주차구획은 단순한 주차 공간이 아니라 주민의 생명과 재산을 지키는 안전시설”이라며 “경찰과 손잡고 주민이 안심하고 생활할 수 있는 더욱 안전한 도시를 만들어가겠다”고 말했다.