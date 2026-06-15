[헤럴드경제=장연주 기자] 결혼을 앞둔 한 여성이 시댁으로부터 8억원 상당의 아파트를 제공받는 대가로 제사 필참, 남편에게 잔소리 금지, 현관 비번 공유 등 10가지 조건을 제시받았다는 사연에 갑론을박이 벌어졌다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘8억짜리 아파트 해준다는 시댁의 조건 10가지’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨에 따르면, 시댁은 주택을 지원하는 대가로 대신 며느리인 A씨에게 다양한 조건을 제시했다.

먼저 일주일에 한번 이상 연락을 하거나 시댁에 방문해 함께 식사를 해야 하며, 결혼 후 반드시 아이를 낳아야 한다. 또 연간 4회 제사에 참석해 준비를 돕고, 명절에는 시댁에서 먼저 이틀을 보낸 뒤 친정을 방문해야 한다는 내용도 조건이었다.

뿐만 아니라 시댁 식구들의 얼굴과 이름을 모두 외워야 하며, 1년에 한번은 시댁 가족과 함께 해외여행을 가야 한다는 조건도 담겼다.

이와 함께 남편의 소비나 금전문제에 대해 잔소리를 하지 말아야 하며, 남편이 회식 등으로 늦게 귀가하더라도 불만을 표시해서는 안되며, 집 현관 비밀번호는 시부모와 공유해야 한다.

아울러 제공받은 집을 이사하거나 매도할 경우, 반드시 시부모와 사전에 상의해야 한다는 조건도 담겼다.

이 같은 사연에 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 벌어졌다.

찬성하는 이들은 “8억원을 받는다면 충분히 감수해야 한다”, “저 정도면 과도한 요구도 아니다”는 반응을 보였다.

반면, “현관 집 비번 공유, 남편에게 잔소리 금지? 안받고 만다”, “8억원은 큰 돈이지만 자유를 포기해야 하는 대가라면 고민해야 한다”, “며느리를 과하게 통제하려고 한다” 등 반대 의견도 나왔다.