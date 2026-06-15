아름다운환경건설㈜(대표 이종열)이 지난 5일 경기도 안성시 금석천 일원에서 플로깅 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 아름다운환경건설이 수행한 ‘안성시 금석천2 생태하천복원사업’의 준공을 기념하고, 복원된 하천 공간의 이용 환경을 점검하기 위해 마련됐다.

행사에는 아름다운환경건설 임직원과 안성시 관계자 등이 참여했다. 참가자들은 금석천 산책로와 하천 주변을 걸으며 생활쓰레기를 수거하고 하천변과 녹지 공간을 정비하는 등 환경정화 활동을 펼쳤다.

금석천 일대는 생태하천복원사업을 통해 수변 산책로와 녹지공간, 징검다리, 쉼터 등이 조성된 곳이다. 참가자들은 정비된 산책로와 생태공간을 둘러보며 하천 이용 환경을 점검하고, 쾌적한 환경 조성을 위한 정화 활동에 동참했다.

아름다운환경건설 관계자는 “금석천 생태하천복원사업 준공을 계기로 임직원들이 지역 환경정화 활동에 참여하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 환경보전 활동과 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 아름다운환경건설은 환경복원 및 수질개선 분야의 전문기업으로, 이번 플로깅 캠페인을 통해 ESG 경영 실천 의지를 다지는 한편 지역사회와 함께하는 환경보전 활동을 지속 확대해 나갈 방침이다.