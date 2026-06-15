[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력이 본격적인 장마철을 앞두고 전국 수력‧양수발전 시설의 재해 예방 체계를 점검했다.

한수원은 15일 김회천 사장 주재로 경북 경주 본사에서 ‘2026년 수력‧양수 홍수기 대응체계 점검 회의’를 개최했다고 밝혔다.

화상회의로 진행된 이날 회의에는 전국 수력ㆍ양수 사업소장이 참여한 가운데 각 발전소의 대응체계와 주요 설비 상태, 비상시 행동 매뉴얼 등을 집중 점검했다.

특히, 국지성 집중호우 등 예기치 못한 상황에 즉각 반응할 수 있도록 비상대응체계의 실전 가동성을 점검하고, 우기 대비 사전 점검에 따른 후속 조치사항 등을 공유했다.

또 최근 이상기후로 변동성이 커진 집중호우에 대비, 철저한 댐 관리를 통해 지역 주민들의 안전을 최우선으로 확보할 것을 다짐했다.

김회천 한수원 사장은 “본격적인 장마철을 앞두고 수력ㆍ양수발전소의 안전한 운영은 국민의 생명과 재산을 지키는 데 있어 매우 중요하다”면서 “이번 점검을 계기로 모든 사업소가 이전보다 높은 경각심을 갖고 홍수기 대비 체계를 더욱 철저히 유지하겠다”고 강조했다.