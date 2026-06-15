단지명 ‘래미안 르페리움’ 백색 월계관 모티브 디자인

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산은 서울시 서초구 방배신삼호 아파트 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

방배신삼호 재건축 조합은 지난 13일 개최한 총회에서 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 지난 1월 28일 삼성물산을 우선협상대상자로 선정한 지 약 5개월 만이다.

서울시 서초구 방배동 725번지의 방배신삼호는 1983년 준공된 전통 부촌 단지로, 재건축은 해당 일대 4만4106㎡ 부지에 지하5층~지상41층 규모의 총 7개동, 928세대와 근린생활시설을 조성할 예정이다. 공사비는 약 6538억원 규모다.

사업지는 사평대로와 서초대로를 통해 강남권 전역으로 연결된 우수한 교통환경을 갖추고 있으며 서래초·반포초·세화고 등 명문 학군과도 인접해 있다. 또한 반포천과 서리풀공원, 몽마르뜨공원 등 풍부한 자연 인프라를 누릴 수 있어 뛰어난 주거 환경을 갖춘 입지로 평가받는다.

삼성물산은 신규 단지명으로 ‘래미안 르페리움’을 제안했다. 프랑스어로 랜드마크를 뜻하는 르페르(REPÈRE)와 권위를 뜻하는 라틴어 임페리움(IMPERIUM)을 결합한 명칭이다. 대한민국 대표 부촌의 역사와 전통을 계승하는 동시에 차별화된 품격과 미래지향적 비전을 바탕으로 명품 주거의 권위를 다시 세우는 최고의 랜드마크라는 의미를 담았다.

삼성물산은 백색 월계관과 찬란한 왕관을 모티브로 한 상징적 외관 디자인을 제안했다. 월계관의 유려한 곡선과 왕관의 수직적 조형미를 반영한 입면 디자인은 한강의 물결과 우면산의 자연경관과 조화를 이루며, 방배를 대표하는 새로운 도시 경관을 구현할 예정이다.

아울러, 향기 마케팅 전문 기업 ‘센트온’과 협업해 래미안 르페리움만의 시그니처 향을 개발했다. 유럽 왕실의 품격과 우아함에서 영감을 받은 향기 디자인을 통해 단지 전반에 프리미엄 감성을 구현할 계획이다.

최고 높이 41층에 조성되는 스카이 커뮤니티에서는 우면산과 서리풀 공원은 물론 한강과 남산타워까지 아우르는 조망을 누릴 수 있다. 하늘과 맞닿은 공간에서 누리는 특별한 휴식은 래미안 르페리움만의 차별화된 주거 가치를 더욱 높여줄 것으로 기대된다.

특히 기존 정비계획안의 주동 배치를 개선해 조성되는 약 2300평 규모의 중앙광장은 왕실 정원을 연상시키는 특별한 공간으로 조성될 계획이다.

단지 조경과 조화를 이루는 커뮤니티 시설에는 피트니스·골프 클럽·수영장 등을 포함한 총 55개의 프로그램을 마련해 입주민들에게 수준 높은 여가와 문화 경험을 제공할 계획이다. 여기에 더해 조용한 몰입과 집중을 위한 동별 프라이빗 커뮤니티를 구성하고 세대와 직접 연결되는 동선을 통해 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 제안했다.

이 외에도 삼성물산은 특허기술을 적용한 최신 1등급 바닥구조를 통해 입주민들이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 했고 국가 주요 기반시설에 적용되는 내진특등급 수준의 설계를 반영하는 등 안전성과 주거 품질을 한층 높일 계획이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장 상무는 “조합원들의 신뢰를 바탕으로 수주한 만큼 삼성물산의 모든 역량을 집중해 기대에 부응할 예정”이며 “원조 부촌의 위상에 걸맞은 상징성과 미래 가치를 극대화해 일대를 대표하는 랜드마크 단지로 조성하겠다”고 밝혔다.