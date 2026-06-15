[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 당선인 민선9기 포항시장직 인수위원회가 분과별 주요업무보고에 본격 돌입하며 시정 인수에 속도를 내고 있다.

인수위원회는 지난 10일 출범과 동시에 당선인 주재 국별 주요 현안업무보고를 받은 데 이어 11일부터 자치행정, 경제산업, 건설도시 등 3개 분과위원회를 중심으로 소관 부서 주요업무보고를 진행했다.

이번 업무보고는 단순한 업무 인계나 현황 청취에 그치지 않고 민선9기 공약사업의 실현 가능성과 주요 현안의 문제점, 향후 개선방향을 면밀히 검토하는 실질적인 시정 인수 과정으로 진행됐다.

자치행정분과는 재정여건을 점검하고 시민 의견이 정책에 반영되는 양방향 소통체계 구축, 민원처리 협업 강화, 읍·면·동 행정복지센터 기능 확대, 적극행정과 친절행정 정착을 주문했다.

경제산업분과는 어업인 생계 보호를 고려한 형산강 정비, 북극항로 사업의 실효성 확보, 청년농 육성 및 지속가능한 농업정책 전환 필요성을 강조했다.

건설도시분과는 영일만횡단대교 사업의 지연 문제를 점검하고 국비 확보 및 중앙정부 협력 강화를 요구했다.

또 산업단지 내 이차전지 기업 증가에 대비한 특수화재 대응체계와 안전관리 대책 마련을 주문했다.

인수위는 업무보고에서 제기된 쟁점과 개선 과제를 정리해 향후 종합보고와 민선9기 시정 운영방향에 반영할 계획이다.

인수위는 재정 건전성 확보와 민생 중심 행정, 핵심사업의 신속한 추진에 중점을 두겠다고 밝혔다.

공원식 인수위원장은 “이번 주요업무보고는 민선9기 포항시정의 우선순위와 개선과제를 확인하는 핵심 절차”라며 “재정은 엄정하게 민생은 더 가까이 핵심사업은 속도감 있게 점검해 당선인의 시정철학이 시민의 삶에 닿는 정책으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.