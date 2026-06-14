‘대통령비서실 쳥년미래자문단’ 최종회의 개최 6개월간 6차례 회의 및 실무협의를 통해 40개 정책 아이디어 발굴

[헤럴드경제=서영상 기자] 강훈식 대통령비서실장이 주재하는 ‘대통령비서실 청년미래자문단’이 6개월간의 활동을 마무리하며 6개의 정책과제를 도출했다.

청와대는 14일 오전 강 비서실장 주재로 ‘대통령비서실 쳥년미래자문단’ 최종회의를 개최했다고 밝혔다.

청년미래자문단은 강 비서실장을 단장으로 지난해 11월 출범 이후 청년 당사자, 현장 활동가, 전문가 등이 참여하며 다양한 분야의 청년 현안을 논의해왔다. 이날 회의는 지난 6개월간의 활동을 마무리하고, 자문단이 논의한 최종 정책과제를 청와대에 제안하기 위해 마련됐다.

청년미래자문단은 총 6차례 회의를 통해 40개의 정책 아이디어를 발굴했다.

이중 관계부처 검토와 협의를 거쳐 ▷프리랜서 경력증명 시스템 구축(노동부) ▷K-농산어촌 청년 워킹홀리데이(농식품부) ▷원스톱 청년 신용·재무상담 지원 체계 구축(금융위) ▷청년기회보장제 신설(노동부) ▷청년정책 종합상담 도입·운영(국조실) ▷고교 3학년 대상 사회 첫 출발 교육(국조실) 등 6개 정책과제를 최종 도출했다.

강 비서실장은 최종 6개 정책과제 중 프리랜서 경력 증명 시스템 구축과 관련 “일을 하고 있음에도 경력으로 인정받지 못하는 청년들의 현실에 대해 이야기해주셨고, 이 문제만큼은 꼭 해결의 실마리를 찾아보자 말씀드렸다”며 “청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례”라고 밝혔다.