[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] LIV 골프에서 복귀한 장유빈이 KPGA 클래식 위드 아임비타(총상금 7억원)에서 우승했다.

장유빈은 14일 제주도 서귀포의 사이프러스 골프 & 리조트 북서코스(파72)에서 변형 스테이블포드 방식으로 열린 대회 최종일 경기에서 이글 1개와 버디 4개(보기 3개)를 몰아치며 10점을 획득해 최종 합계 49점으로 2위 박은신을 4점 차로 따돌렸다.

변형 스테이블포드 방식은 파는 0점, 버디는 2점, 이글은 5점, 앨버트로스는 8점을 주고, 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리된다.

장유빈은 이로서 지난 2024년 백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈 우승 이후 1년 8개월 만에 투어 통산 4승째를 달성했다. 우승상금 1억 4천만원을 차지한 장유빈은 “LIV 골프에서 뛴 지난해는 나에게 많은 소득이 있었다. 세계적인 선수들과 같이 플레이한 것 하나하나가 도움이 되었다”며 “오늘도 후반에 살짝 불안해진 경향이 있었는데 작년의 경험이 있었기에 큰 실수 없이 잘 넘어갈 수 있었다. 앞으로의 선수 인생에 있어서도 없어서는 안될 경험이었다고 생각한다”고 말했다.

1번 홀(파4)에서 2.8ｍ 버디로 기분 좋게 출발한 장유빈은 3번 홀(파3)에서 티샷을 벙커에 빠뜨려 보기를 범했다. 그러나 5번 홀(파5)에서 2온에 성공한 뒤 7.4ｍ 거리의 이글 퍼트를 집어넣어 단숨에 5점을 획득한 장유빈은 6, 8번 홀에서 징검다리 버디를 추가하며 우승에 쐐기를 박았다.

박은신은 마지막 날 버디 7개에 보기 3개로 11점을 획득하며 선두 추격에 나섰으나 달아나는 장유빈을 잡지 못했다. 박은신은 최종 합계 44점으로 준우승에 만족해야 했다.

우송규는 이글 1개에 버디 3개를 잡았으나 보기와 더블보기 1개 씩을 범해 7점을 추가하는데 그쳤다. 최종 합계 40점으로 단독 3위다.

지난 주 LIV 골프 안달루시아를 마친 후 곧바로 이번 대회에 출전한 김민규는 역전 우승을 노렸으나 버디 1개에 보기와 더블보기 1개로 -2점을 기록해 최종 합계 27점으로 공동 16위를 기록하는데 그쳤다.